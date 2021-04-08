В столичному автосалоні Jaguar Land Rover Київ Захід експонується Land Rover Defender, який брав участь у зйомках фільму "007: Не час помирати".

Найсвіжіший фільм "Бондіани", в якому востаннє знімався Деніел Крейг, має вийти на екрани одразу після закінчення локдауну 2021 – у квітні чи травні цього року. Фільм під назвою "007: Не час помирати", як завжди, сповнений перегонами, стріляниною та коханням.

Головний герой Джеймс Бонд їздив на Aston Martin, а от "погані хлопці" – на нових Land Rover Defender. В фільмі ці позашляховики стрибали у трамплінах, пересувалися бездоріжжям, долали водні перешкоди, переверталися та пошкоджувалися.

Загалом в фільмі знімалося 10 автомобілів Land Rover Defender.

Один зі вцілілих Land Rover Defender приїхав у Київ. Причому він навіть у тому бруді, який отримав на зйомках.

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Автомобіль відкритий, тож можна подивитись, як оснащений "кіношний" Defender. Машина брала участь в каскадерських трюках, тож всередині – каркас безпеки, запобіжні паливні елементи, системи пожежогасіння, гідравлічні ручні гальма, роз'єднувачі акумуляторів, гоночні сидіннями з п'ятиточковими ременями безпеки.

В салоні “кіношного” авто від звичайного Land Rover Defender зберіглись хіба що панель приладів та екран

Кліренс нового Land Rover Defender становить 291 мм. Він забезпечує значення кутів в’їзду, поздовжньої прохідності та з’їзду 38, 28 та 40 градусів відповідно. Завдяки новій програмі у системі Terrain Response 2 максимальна глибина подолання броду становить 900 мм, а це значить, що водії можуть впевнено долати глибоководні місця.

Даний екземпляр Land Rover Defender Еша брав участь у зйомках в Норвегії.

Команда дизайнерів Land Rover тісно співпрацювала з керівником зі спецефектів і бойових транспортних засобів Крісом Корбулдом над вимогами до автомобілів Defender, що використовувалися у фільмі. Автомобілі Land Rover Defender для зйомок стали першими автомобілями цієї моделі, які були вироблені на новому заводі Jaguar Land Rover у місті Нітра, Словаччина. Вони були створені на основі Defender X у чорному кольорі Santorini Black із темними 20-дюймовими колесами та професійними шинами для бездоріжжя.

Поряд з "кіношним" Land Rover Defender в автосалоні Jaguar Land Rover Київ Захід можна побачити і товарні машини, тож легко їх порівняти: зовні вони схожі, а от всередині відрізняються дуже суттєво.