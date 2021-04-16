Його Королівська Високість Принц Філіп, герцог Единбурзький помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років. Його поховають в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 17 квітня.

Замість традиційної у подібних випадках церемоніальної карети-катафалка, тіло принца вирушить в останню путь на особливому Land Rover Defender, який сам принц свого часу допоміг спроектувати.

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Букінгемський Палац розкрив похоронну машину для прощальної церемонії з принцем, повідомляє Sky News. Це модифікований Land Rover Defender TD5 130, який сам Герцог допоміг створити 16 років тому, як власний похоронний автомобіль. Вперше він звернувся до Land Rover з ідеєю в 2003 році, коли йому виповнилося 82 роки.

Розробкою автомобіля протягом багатьох років безпосередньо керував герцог. Особисті штрихи включають відкриту задню кузову без бортів та зміну кольору на темнозелений, що надає йому вигляду військового автомобіля.

Тьєррі Боллор, виконавчий директор Jaguar Land Rover, повідомив ЗМІ, що JLR “мав велику честь довгого і плідного спілкування з герцогом Едінбурзьким протягом багатьох десятиліть”. Катафалк Land Rover вважається відображенням “практичного характеру герцога та його пристрасті до функціонального дизайну та інженерії”.

Окрім основного автомобіля, для цього випадку було побудовано два резервні Land Rover, ідентичні основному.

Фото: особливий катафалк Принца Філіпа / Autoevolution