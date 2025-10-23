Родители с детьми получат специальные парковочные места для удобной парковки своих автомобилей

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №12437, который вводит обязательное обустройство специальных паркомест для водителей, перевозящих детей в возрасте до трех лет. За документ проголосовали 276 народных депутатов.

Читайте также: Яке авто визнано найбезпечнішим для дітей

Согласно принятому закону, владельцы площадок для парковки обязаны выделять и обустраивать в пределах стоянок места для таких транспортных средств. Они должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или разметкой.

Количество мест, предназначенных для этого, должна составлять не менее 5% от общего количества паркомест, но не менее одного места.

Также закон предусматривает, что воспользоваться этими местами могут только водители, которые имеют соответствующий опознавательный знак на автомобиле, подтверждающий перевозку детей в возрасте до трех лет.

Это решение призвано повысить комфорт и безопасность семей с маленькими детьми, обеспечив им удобный доступ к общественным местам, торговых центров и учреждений услуг.