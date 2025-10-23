Батьки з малюками отримають особливі паркомісця для зручної стоянки своїх авто

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №12437, який запроваджує обов’язкове облаштування спеціальних паркомісць для водіїв, що перевозять дітей віком до трьох років. За документ проголосували 276 народних депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з ухваленим законом, власники майданчиків для паркування зобов’язані виділяти та облаштовувати в межах стоянок місця для таких транспортних засобів. Вони мають бути позначені відповідними дорожніми знаками або розміткою.

Кількість місць, призначених для цього, повинна становити щонайменше 5% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного місця.

Також закон передбачає, що скористатися цими місцями можуть лише водії, які мають відповідний розпізнавальний знак на автомобілі, що підтверджує перевезення дітей віком до трьох років.

Це рішення покликане підвищити комфорт і безпеку сімей із маленькими дітьми, забезпечивши їм зручний доступ до громадських місць, торговельних центрів та закладів послуг.