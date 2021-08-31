Таким образом британский автопроизводитель решил отметить 144 день рождения одного из основателей Rolls-Royce.

Rolls-Royce называет этот акт паломничеством по значимым для Чарльза Стюарта Роллса местам Лондона и окрестностям. Поездка запечатлена в новых изображениях, снятых в таких местах, как родина Роллса, Королевский аэроклуб, Королевский автомобильный клуб и место первого автосалона Rolls-Royce.

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“Чарльз Стюарт Роллс родился 27 августа 1877 года. Он был пионером авиации, успешным автогонщиком и одаренным инженером. Его дерзость, бесстрашие, любовь к приключениям и готовность расширить границы продолжают вдохновлять нас и нашу продукцию. Чтобы отметить этот день, который имеет огромное значение для нашей компании, мы посетили выдающиеся места из истории Роллса с Ghost – автомобиля с технологией, производительностью, мастерством и совершенством, которые олицетворяют все, за что стоял этот замечательный человек за свою жизнь и карьеру”, – сказал Торстен Мюллер-Отвос, генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars.



Фото: Чарльз Стюарт Роллс за работой / Carscoops

Паломничество Rolls-Royce:

35 Хилл-стрит, Мэйфэйр

Чарльз Стюарт Роллс родился в этом доме неподалеку от Беркли-сквер 27 августа 1877 года. Он был третьим сыном лорда и леди Ллангатток. Рожден в богатстве и привилегиях, он учился в Итоне и Кембридже, наслаждаясь свободой предаваться своим увлечениям авиацией и автоспортом.

Напротив, его бизнес-партнер, Генри Ройс, имел скромное происхождение. В 1876 году, в возрасте всего 10 лет, он работал носителем телеграмм в почтовом отделении Mayfair. Его маршрут включал Хилл-стрит, поэтому вполне возможно, что в свое время он передал поздравительные письма и телеграммы родителям Роллса.

119 Пиккадилли

До 1961 года в этом здании на Пиккадилли был дом Королевского аэроклуба, который Роллс основал в 1901 году совместно с Фрэнком Хеджесом Батлером, ведущим лондонским торговцем вином, и дочерью Батлера, Верой. Роллс начал свою карьеру пилота на аэростате, совершив более 170 полетов и выиграв золотую медаль Aero Club de France в 1906 году за самое долгое длительное время пребывания в воздухе.

В 1910 году он стал вторым человеком в Великобритании, который получил удостоверение пилота самолета; в том же году он достиг уникального подвига, когда стал первым англичанином, пролетевшим на самолете через Ла-Манш, и первым авиатором, который непрерывно летел из Англии во Францию и обратно.

Королевский автомобильный клуб (RAC)

Роллс также был членом-основателем Автомобильного клуба Великобритании и Ирландии, который в 1897 году стал Королевским автомобильным клубом (RAC). Именно благодаря одному из членов клуба, Генри Эдмундсу, состоялась историческая встреча Генри Ройса и Чарльза Стюарта Роллса 4 мая 1904 года. Секретарь клуба Клод Джонсон был деловым партнером Роллса в его автосалоне CS Rolls & Co, а позже стал первым директором Rolls-Royce.

Клуб поселился в своем нынешнем доме по адресу 89 Pall Mall в 1911 году, через год после трагической ранней смерти Роллса в авиакатастрофе в возрасте всего 32 лет.

14-15 Кондуит-стрит

Это здание на Кондуит-стрит, которая соединяет Бонд-стрит и Риджент-стрит, на протяжении большей части двадцатого века было штаб-квартирой компании Rolls-Royce Ltd в Вест-Энде. С 1905 года до самой смерти в 1910 году Роллс имел здесь свой офис и использовал его как базу для демонстрационных образцов ранних моделей Rolls-Royce. 22 марта 2010 года его историческое значение было отмечено Голубой доской английского наследия.

Беркли-стрит

Улица Беркли, расположенная в двух шагах от места рождения Роллса и одной из самых престижных улиц Лондона, считается сердцем района Мэйфэйр. Сегодня это место флагманского магазина компании Rolls-Royce в Великобритании, первого в мире, который изменился с помощью нового фирменного стиля марки.

Фото: Rolls-Royce Ghost на паломничестве в Лондоне / Rolls-Royce