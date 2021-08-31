У такий спосіб британський автовиробник вирішив відзначити 144 день народження одного з засновників Rolls-Royce.

Rolls-Royce називає цей акт паломництвом по значущих для Чарльза Стюарта Роллса місцях Лондона та околиць. Поїздка закарбована в нових зображеннях, знятих у таких місцях, як батьківщина Роллса, Королівський аероклуб, Королівський автомобільний клуб та місце першого автосалону Rolls-Royce.

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“Чарльз Стюарт Роллс народився 27 серпня 1877 року. Він був піонером авіації, успішним автогонщиком та обдарованим інженером. Його зухвалість, безстрашність, любов до пригод та готовність розширити межі продовжують надихати нас та нашу продукцію. Щоб відзначити цей день, який має величезне значення для нашої компанії, ми відвідали значні місця з історії Роллса з Ghost – автомобіля з технологією, продуктивністю, майстерністю та досконалістю, які уособлюють усе, за що стояв цей чудовий чоловік за свого життя та кар’єри”, – сказав Торстен Мюллер-Отвос, генеральний директор, Rolls-Royce Motor Cars.



Фото: Чарльз Стюарт Роллс за роботою / Carscoops

Паломництво Rolls-Royce:

35 Хілл-стріт, Мейфейр

Чарльз Стюарт Роллс народився в цьому будинку неподалік від Берклі-сквер 27 серпня 1877 року. Він був третім сином лорда та леді Ллангатток. Народжений у багатстві та привілеях, він навчався в Ітоні та Кембриджі, насолоджуючись свободою віддаватися своїм захопленням авіацією та автоспортом.

Навпаки, його бізнес-партнер, Генрі Ройс, мав скромне походження. У 1876 році, у віці всього 10 років, він працював носієм телеграм у поштовому відділенні Mayfair. Його маршрут включав Хілл-стріт, тому цілком можливо, що свого часу він передав вітальні листи та телеграми батькам Роллса.

119 Пікаділлі

До 1961 року в цій будівлі на Пікаділлі був будинок Королівського аероклубу, який Роллс заснував у 1901 році спільно з Френком Хеджесом Батлером, провідним лондонським торговцем вином, та дочкою Батлера, Вірою. Роллс розпочав свою польотну кар'єру на аеростаті, здійснивши понад 170 польотів і вигравши золоту медаль Aero Club de France в 1906 році за найдовший тривалий час перебування на повітрі.

У 1910 році він став лише другою людиною у Великобританії, яка отримала посвідчення пілота літака; того ж року він досяг унікального подвигу, коли став першим англійцем, який пролетів на літаку через Ла-Манш, і першим авіатором, який безперервно летів з Англії до Франції та назад.

Королівський автомобільний клуб (RAC)

Роллс також був членом-засновником Автомобільного клубу Великої Британії та Ірландії, який у 1897 році став Королівським автомобільним клубом (RAC). Саме завдяки клубу одному з його членів, Генрі Едмундсу, відбулась історична зустріч Генрі Ройса та Чарльза Стюарта Роллса 4 травня 1904 року. Секретар клубу Клод Джонсон був діловим партнером Роллса в його автосалоні CS Rolls & Co, а пізніше став першим директором Rolls-Royce.

Клуб оселився у своєму нинішньому будинку за адресою 89 Pall Mall у 1911 році, через рік після трагічної ранньої смерті Роллса в авіакатастрофі у віці всього 32 років.

14-15 Кондукт-стріт

Ця будівля на Кондуйт-стріт, що з'єднує Бонд-стріт та Ріджент-стріт, протягом більшої частини двадцятого століття була штаб-квартирою компанії Rolls-Royce Ltd у Вест-Енді. З 1905 року до самої смерті в 1910 році Роллс мав тут свій офіс і використовував його як базу для демонстраційних зразків ранніх моделей Rolls-Royce. 22 березня 2010 року його історичне значення було відзначено Блакитною дошкою англійської спадщини.

Берклі-стріт

Вулиця Берклі, розташована в двох кроках від місця народження Роллса та однієї з найпрестижніших вулиць Лондона, вважається серцем району Мейфейр. Сьогодні це місце флагманського магазину компанії Rolls-Royce у Великобританії, першого у світі, який змінився за допомогою нового фірмового стилю марки.

Фото: Rolls-Royce Ghost на паломництві у Лондоні / Rolls-Royce