Соответствующий сервис представил "Укравтодор".

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил о начале работы трех модулей интерактивной карты в тестовом режиме. Благодаря новому сервису водитель сможет пожаловаться “Укравтодора” на качество дорожного покрытия в конкретном месте с помощью современных систем связи. В частности, водитель сможет сфотографировать яму или выбоину, открыть интерактивную карту “Укравтодора”, сообщить свое местонахождение и выслать сделанное им фото.

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Для этого надо зайти на сайт map.ukravtodor.gov.ua и выбрать область, в которой находится водитель. Далее – раздел: обращение, ремонты или содержание дорог.

"Благодаря карте граждане могут оперативно оповещать "Укравтодор" о существующих проблемах, отслеживать движение техники и работу подрядчиков по содержанию дорог. Отдельно на карте отображаются недавно отремонтированные участки, актуальные и перспективные ремонты, – пишет на своей странице Фейсбук Александр Кубраков. – Да, одной картой всех проблем не решить, и кроме оповещения нужно своевременное реагирование – а это ресурсы и контроль. Однако, я уверен, что чем прозрачнее будут эти процессы – тем более качественный результат".

Напомним, что комбайны будут ездить по дорогам без специальных разрешений.