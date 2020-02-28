Кабмин согласовал изменения в Правила дорожного движения.

Кабинет Министров Украины утвердил проект постановления Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в Правила дорожного движения” (относительно разрешений на движение габаритной сельскохозяйственной техники).

Постановлением отменяется необходимость получения разрешения для техники шириной до 2,6 метров, а также разрешение для техники шириной от 2,6 метров до 3,75 метров, если при их проезде будут соблюдать специальные правила безопасности (машина сопровождения, знак объезда, проблесковые маячки и т.д.).

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Ранее для движения по автодорогам любой сельскохозяйственной техники нужно было разрешение, которое выдается Национальной полицией на основании согласования Госавтодора. Такое разрешение было платным и оформлялось для каждого выезда по каждой единице техники. Кроме того, согласование органов занимало длительное время (от трех дней до одного месяца). В разрешении указывается конкретный маршрут, который заранее предсказать невозможно в том числе из-за погодных условий.

“Принятие постановления значительно упростит условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере производства сельскохозяйственной продукции, а также уменьшит коррупционные факторы в сфере движения сельскохозяйственной техники”, – комментирует Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сейчас постановление Кабмина еще не опубликовано, поэтому пока не действует.

Напомним, опубликованная карта ремонта дорог весной 2020 года.​​​​​​​