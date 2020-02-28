Кабмін погодив зміни до Правил дорожнього руху.

Кабінет Міністрів України затвердив Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил дорожнього руху» (щодо дозволів на рух габаритної сільськогосподарської техніки).

Постановою скасовується необхідність отримання дозволу для техніки шириною до 2,6 метрів, а також дозвіл для техніки шириною від 2,6 метрів до 3,75 метрів, якщо при їх проїзді будуть дотримуватись спеціальні правила безпеки (машина супроводу, знак об’їзду, проблискові маячки, тощо).

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Раніше для руху автодорогами будь-якої сільськогосподарської техніки потрібен був дозвіл, який видається Національною поліцією на підставі погодження Державтодору. Такий дозвіл був платним та оформлявся для кожного окремого виїзду по кожній одиниці техніки. Окрім того, погодження органів займало тривалий час (від трьох днів до одного місяця). У дозволі вказується конкретний маршрут, який заздалегідь передбачити неможливо в тому числі через погодні умови.

«Прийняття постанови значно спростить умови провадження господарської діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а також зменшить корупційні чинники в сфері руху сільськогосподарської техніки», – коментує Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Наразі поставнова Кабміна ще не опублікована, тож поки що нечинна.

Нагадаємо, що опублікована карта ремонту доріг навесні 2020 року.