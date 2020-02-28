Відповідний сервіс презентував "Укравтодор".

Очільник “Укравтодору” Олександр Кубраков повідомив про початок роботи трьох модулів інтерактивної мапи у тестовому режимі. Завдяки новому сервісу водій зможе поскаржитись «Укравтодору» на якість дорожнього покриття в конкретному місці за допомогою сучасних систем зв'язку. Зокрема, водій зможе сфотографувати яму чи вибоїну, відкрити інтерактивну мапу «Укравтодору», повідомити своє місцезнаходження та вислати зроблене ним фото.

Читайте також: в українські дороги пропонують додати більше шлаку

Для цього треба зайти на сайт map.ukravtodor.gov.ua та обрати область, в якій знаходиться водій. Далі – розділ: звернення, ремонти чи утримання доріг.

“Завдяки мапі громадяни можуть оперативно сповіщати “Укравтодор” про наявні проблеми, відслідковувати рух техніки та роботу підрядників з утримання доріг. Окремо на мапі відображаються нещодавно відремонтовані ділянки, актуальні та перспективні ремонти, – пише на своїй сторінці Фейсбук Олександр Кубраков. – Так, однією мапою всіх проблем не вирішити, і окрім сповіщення потрібно вчасне реагування — а це ресурси та контроль. Однак, я впевнений, що чим прозорішими будуть ці процеси – тим якісніший результат”.

Нагадаємо, що комбайни їздитимуть дорогами без спецдозволів.