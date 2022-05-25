МВД упростило процедуру постановки на учет субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами.
По словам заместителя министра внутренних дел Bogdan Drapiatyi, четкое, понятное и прогнозируемое нормативное регулирование не оставляет пространства для злоупотреблений со стороны власти и недобросовестного ведения хозяйственной деятельности со стороны бизнеса.
Читайте также: Украина и Польша упростят контроль на всех автомобильных пунктах пропуска
Теперь для постановки на учет и внесения изменений в учетные данные:
- установлен исчерпывающий перечень документов
- отменена необходимость нотариального заверения документов
- появилась возможность направления документов в электронном виде
- сокращен срок рассмотрения документов до 10 дней
- установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа
Также определены четкие механизмы:
- обеспечение таких субъектов номерными знаками для разовых поездок, бланками актов приема-передачи транспортных средств и т. п;
- предоставление доступа к электронному реестру и внесение информации о поступлении, передаче и реализации товара и специальной продукции.