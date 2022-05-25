МВД упростило процедуру постановки на учет субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами.

По словам заместителя министра внутренних дел Bogdan Drapiatyi, четкое, понятное и прогнозируемое нормативное регулирование не оставляет пространства для злоупотреблений со стороны власти и недобросовестного ведения хозяйственной деятельности со стороны бизнеса.

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Теперь для постановки на учет и внесения изменений в учетные данные:

установлен исчерпывающий перечень документов

отменена необходимость нотариального заверения документов

появилась возможность направления документов в электронном виде

сокращен срок рассмотрения документов до 10 дней

установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа

Также определены четкие механизмы: