МВД упростило процедуру постановки на учет субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами.

По словам заместителя министра внутренних дел Bogdan Drapiatyi, четкое, понятное и прогнозируемое нормативное регулирование не оставляет пространства для злоупотреблений со стороны власти и недобросовестного ведения хозяйственной деятельности со стороны бизнеса.

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Теперь для постановки на учет и внесения изменений в учетные данные:

  • установлен исчерпывающий перечень документов
  • отменена необходимость нотариального заверения документов
  • появилась возможность направления документов в электронном виде
  • сокращен срок рассмотрения документов до 10 дней
  • установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа

Также определены четкие механизмы:

  • обеспечение таких субъектов номерными знаками для разовых поездок, бланками актов приема-передачи транспортных средств и т. п;
  • предоставление доступа к электронному реестру и внесение информации о поступлении, передаче и реализации товара и специальной продукции.