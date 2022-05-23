Соответствующее предложение, разработанное украинскими чиновниками, было передано польской стороне в рамках визита в Украину Президента Польши Анджея Дуды.

Сегодня общий погранично-таможенный контроль уже проводится на четырех пунктах пропуска для пассажирского и легкового автомобильного транспорта на украинско-польской границе.

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“Транспортное сотрудничество с Польшей в условиях агрессии России против Украины стало образцом добрососедства. Нам уже удалось частично либерализовать грузовые автоперевозки, в частности, благодарен Польше за предоставление возможности безразрешительного проезда по своей территории грузовиков, которые везут топливо в Украину. Также мы работаем над созданием совместного железнодорожного предприятия для наращивания экспортных возможностей украинской экономики.

Потенциал роста сотрудничества не исчерпан, особенно это касается пропускной способности автомобильных пунктов пропуска. Мы предложили нашим польским коллегам осуществлять общий контроль на всех КПП. Благодаря подходу “единого окна” продолжительность оформления и ожидания в очереди сократится в 1,5 раза, в чем заинтересованы оба государства. Ожидаем, что успешный опыт такого сотрудничества удастся распространить на КПП с другими странами-соседями из ЕС. Наша цель – полная либерализация грузовых автоперевозок с Европейским Союзом”, – заявил Министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кроме сокращения времени в очереди, ожидается, что расширение пунктов пропуска с общим контролем улучшит эффективность использования стационарных сканирующих систем, а также снизит коррупционные риски.