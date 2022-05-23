Відповідна пропозиція, розроблена українськими чиновниками, була передана польській стороні в рамках візиту в Україну Президента Польщі Анджея Дуди.

На сьогодні спільний прикордонно-митний контроль вже проводиться на чотирьох пунктах пропуску для пасажирського та легкового автомобільного транспорту на українсько-польському кордоні.

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“Транспортна співпраця з Польщею в умовах агресії Росії проти України стала зразком справжнього добросусідства. Нам уже вдалося частково лібералізувати вантажні автоперевезення, зокрема вдячний Польщі за надання можливості бездозвільного проїзду своєю територією вантажівок, які везуть паливо в Україну. Також ми працюємо над створенням спільного залізничного підприємства для нарощування експортних можливостей української економіки.

Потенціал росту співпраці не вичерпаний, особливо це стосується пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску. Ми запропонували нашим польським колегам здійснювати спільний контроль на всіх КПП. Завдяки підходу «єдиного вікна» тривалість оформлення та очікування в черзі скоротиться в 1,5 рази, в чому зацікавлені обидві держави. Очікуємо, що успішний досвід такої співпраці вдасться поширити на КПП з іншими державами-сусідами з ЄС. Наша ціль — повна лібералізація вантажних автоперевезень з Європейським Союзом” — заявив Міністр інфраструктури Александр Кубраков.

Окрім скорочення часу в черзі, очікується, що розширення пунктів пропуску зі спільним контролем покращить ефективність використання стаціонарних скануючих систем, а також зменшить корупційні ризики.