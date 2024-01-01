Продавцы подержанных автомобилей в Украине подняли цены на тысячу долларов: какая причина

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,7 млн предложений о продаже подержанных легковых машин, посчитали в Институте исследований авторынка.

В ноябре количество объявлений выросло до 223,3 тысячи по сравнению с октябрьскими 210,1 тысяч (+6,3%).

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После пяти месяцев, в течение которых средняя общая цена всех предложений держалась на уровне $5500, на этот раз она резко прыгнула до отметки $6500. Это своеобразный рекорд средней стоимости подержанного автомобиля в Украине, продаваемого на интернет-площадках.

Однако это не признак тотального подорожания всех автомобилей, а следствие пополнения предложения на вторичном рынке более дорогими авто, преимущественно из США, Китая и Европы.

Средняя цена всех предложений на интернет-рынке. График ИДА

Перераспределение долей в пользу дорогих авто может быть вызвано несколькими факторами. Один из них - потребность в деньгах в кризисных ситуациях, которая может возникать у автовладельцев все чаще в условиях войны.

Следующий - увеличение присутствия "почти новых" авто на рынке подержанных, то есть когда независимые дилеры расширяют свое предложение автомобилями в возрасте 1...3 года, импортированными из Китая или США.

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В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки:

Самую низкую среднюю цену, которая по итогам сентября составляет $2650 (+$150), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент - бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6500, сразу на $1000 больше, чем месяцем ранее.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7700, на $200 больше, чем местом ранее.

Сегмент авто с гибридными силовыми установками (MHEV/HEV/PHEV), получил минус $500 относительно предыдущего периода, и итог $12 200.

У электромобилей длительное снижение средней цены сменилось в октябре на заметный рост на $500 относительно сентября. И продолжилось в ноябре с не менее контрастным показателем - плюс $1400 и значением средней цены $16 800.

Вычисления сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Команда ИДА проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины.