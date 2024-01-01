Продавці вживаних авто в Україні підняли ціни на тисячу доларів: яка причина

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,7 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин, порахували в Інституті досліджень авторинку.

У листопаді кількість оголошень зросла до 223,3 тисяч у порівнянні з жовтневими 210,1 тисяч (+6,3%).

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Після п’яти місяців, впродовж яких середня загальна ціна усіх пропозицій трималася на рівні $5500, цього разу вона різко стрибнула до позначки $6500. Це своєрідний рекорд середньої вартості вживаного автомобіля в Україні, що продається на інтернет-майданчиках.

Однак це не ознака тотального подорожчання усіх автомобілів, а наслідок поповнення пропозиції на вторинному ринку дорожчими авто, переважно зі США, Китаю та Європи.

Середня ціна усіх пропозицій на інтернет-ринку. Графік ІДА

Перерозподіл часток на користь дорожчих авто може бути спричинений кількома факторами. Один із них — потреба у грошах в кризових ситуаціях, яка може виникати в автовласників все частіше в умовах війни.

Наступний — збільшення присутності «майже нових» авто на ринку вживаних, тобто коли незалежні дилери розширюють свою пропозицію автомобілями віком 1...3 роки, імпортованими з Китаю чи США.

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У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки:

Найнижчу середню ціну, яка за підсумками вересня становить $2650 (+$150), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6500, одразу на $1000 більше, ніж місяцем раніше.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7700, на $200 більше, ніж місцем раніше.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (MHEV/HEV/PHEV), отримав мінус $500 відносно попереднього періоду, і підсумок $12 200.

В електромобілів тривале зниження середньої ціни змінилося у жовтні на помітне зростання на $500 відносно вересня. І продовжилося у листопаді з не менш контрастним показником — плюс $1400 і значенням середньої ціни $16 800.

Обчислення зроблені на основі аналізу реального сектора авторинку. Команда ІДА проаналізувала майже 3 мільйони записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу автомобілів з усіх (близько 100) автосайтів України.