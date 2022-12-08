От чего зависит количество звонков по объявлениям продаж автомобилей: исследование.

Ежемесячно на внутреннем рынке Украины продается около 70 тысяч легковых автомобилей с пробегом, а с начала 2022 года уже заключено более 600 тысяч сделок купли-продажи. Большинство этих машин продавали в интернете и соответственно – коммуникировали по телефону.

Для того чтобы оценить, сколько в среднем звонков получает владелец к моменту продажи своего автомобиля, эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику, предоставленную AUTO.RIA.

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Под термином «звонок» говорится о количестве открытий номера телефона (который изначально скрыт), указанного продавцом в объявлении о продаже легковой машины с пробегом, размещенном на сайте объявлений. Когда предложение владелец удаляет с пометкой «авто продано» — считается, что состоялась сделка купли-продажи, поэтому количество открытий телефонного номера фиксируется до этого события.

Как зависит количество вызовов от возраста авто?

В начале 2022 года для всех предложений среднее количество открытий телефонного номера составляло 8,8 раза. К октябрю это значение уменьшилось до 7,8. Однако между январем и октябрем произошло много событий, и они оказали свое влияние на поведение покупателей.



Зависимость количества телефонных звонков по объявлению продаж от возраста автомобиля

На диаграмме видно, что зеленая кривая (для машин 2016-2020 г.в.), которая в январе была выше других, в марте заметно провисла. Для самых «молодых» автомобилей украинского масс-маркета среднее количество звонков снизилось до 4,7 — почти вдвое меньше привычного значения. Однако и объяснить это не сложно: в начале войны не было слишком много времени для длительных поисков, когда срочно потребовался автомобиль. Вот и звонили не так часто, и покупали соответственно быстрее. А когда машина условно «свежая», то определиться проще.

Меньше всего в марте «провисла» синяя кривая, которая показывает разборчивость покупателей легковых автомобилей 2000-2005 г.в. Что тоже имеет свою причину: когда машина старше 17 лет, не так просто подобрать вариант, к которому бы не было замечаний. Да и в общем-то покупатели этого сегмента вынуждены ответить на наибольшее количество звонков, пока не поменяют автомобиль на деньги.

В общей сложности количество звонков продавцам автомобилей к октябрю во всех возрастных диапазонах почти сравнялось до 7,8. Покупатели стали менее разборчивы, одновременно исчезли контрасты, наиболее заметные в весенние месяцы, и уменьшались в течение лета.

Чем старше машина – тем больше вопросов есть у потенциальных покупателей, чем новее авто – тем выше шансы избежать лишних разговоров и перейти к заключению договора купли-продажи.

Как зависит количество вызовов от цены автомобиля?

Даже в кризисные периоды продавцы самых дешевых автомашин (диапазон до $5000, синяя кривая) получали больше звонков от потенциальных покупателей чаще, чем владельцы легковых автомобилей с верхнего ценового сегмента украинского масс-маркета подержанных машин. Эта тенденция сохраняется до сих пор: в январе в среднем в них поступало 9,8, в октябре – 8,4 звонка.

Меньше всего вопросов возникает к продавцам легковых автомобилей в ценовом диапазоне $15-20 тыс. В начале года их беспокоили к моменту продажи в среднем 8,4 раза, осенью — уже 7,3 раза.



Зависимость количества телефонных звонков по объявлению продажи от цены авто

Отдельно следует обратить внимание на красную кривую, показывающую среднее количество открытий телефонного номера для авто ценой от $5000 до $10000. В начале марта, очевидно, под давлением обстоятельств, покупателям удавалось определиться за 4,4 звонка. А уже в апреле их разборчивость стала выше, чем была в начале года — до 8,9 звонка. Правда, потом все нормировалось и вернулось к уровню близкому для среднестатистического в своем сегменте.

Почему так могло происходить? Стоит вспомнить о том, как покупали автомобили в те времена: эвакуация, переезд, выезд за границу — вот главные двигатели, которые не оставляли слишком много времени на размышления. Тогда действительно покупалось все, что способно самостоятельно двигаться, имеет документы, и, главное, есть в наличии «на вчера». На рынке оставалось все меньше предложений, из которых еще меньше стоило внимания как по состоянию, так и по цене. Соответственно, совершалось больше звонков, со сравнительно меньшей долей успешных. Напомним, что диапазон $5-10 тыс. — самая массовая часть украинского авторынка, поэтому он настолько заметно реагирует на все внешние факторы.

Кстати в каких регионах Украины продается больше подержанных авто.

Но когда эта паническая волна начала потихоньку утихать, в апреле заработало «нулевая растаможка», и в мае рынок начал приходить в себя. Далее, как мы видим на диаграмме, постепенно среднее количество звонков для каждого ценового диапазона вышло на «статистическое плато». Правда, с уменьшением общего показателя с 8,7 в январе до 7,7 в октябре.

Общее для обоих исследований то, что внешние факторы оказывают непосредственное влияние на рынок, а именно на покупателей. Под давлением определенных обстоятельств в определенные периоды они вынуждены были определяться быстрее. Когда срочность отходила на второй план, покупатели продолжали задавать вопросы владельцам с привычной частотой.

Чем новее и дороже машина — тем меньшее количество разговоров с помощью телефона происходит до момента ее продажи. С более дешевыми и более старыми автомобилями ситуация противоположная. Также стоит отметить, что сейчас украинские покупатели подержанных автомобилей научились несколько быстрее принимать решения — по меньшей мере, на один условный звонок владельцу потенциального предмета приобретения.