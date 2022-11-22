Де українці розміщують більше об'яв про продаж автомобілів та які бренди і за якою ціною частіше продають.

У жовтні українці придбали 69,4 тисячі вживаних легковиків на внутрішньому ринку. Натомість в інтернеті розмістили понад 230 тисяч оголошень про продаж таких авто. На основі даних агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні, експерти Інституту досліджень авторинку визначили фінансовий об'єм авторинку у жовтні, описали ситуацію в регіонах та склали рейтинг брендів за сумарною вартістю авто в продажі.

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Фінансова динаміка онлайн авторинку

У жовтні українці опублікували майже 234 тисячі оголошень продажу вживаних легковиків на загальну суму $1,9 мільярда.



Фінансова динаміка автомобільного ринку України. На основі даних Automoto.ua

Де розмістили найбільше оголошень про продаж авто

Найбільше оголошень розмістили у Київській області та Києві (42,4 тис.), Львівській (19,6 тис.), Дніпропетровській (18,9 тис.), Одеській (18,1 тис.) та Харківській (11,2 тис.) областях.



Кількість оголошень продажу вживаних легковиків за регіонами у жовтні 2022 року. На основі даних Automoto.ua

Найменше пропозицій продажу зафіксували у Херсонській (602 шт.), Луганській (1,4 тис.), Донецькій (4,1 тис.), Кіровоградській (4,7 тис.) та Чернігівській (5,2 тис.) областях.

Яка сумарна вартість автомобілів в оголошеннях

Найбільшою сумарна вартість авто в інтернет-оголошеннях виявилася у Київській області та Києві ($490,2 мільйона), а також Львівській ($168,4 мільйона), Одеській ($148,8 мільйона), Дніпропетровській ($145 млн) та Івано-Франківській ($78,5 мільйона) областях.



Сумарна вартість вживаних авто в оголошеннях продажу за регіонами у жовтні 2022 року. На основі даних Automoto.ua

Найменше грошей сукупно вартували автомобілі в інтернет-оголошеннях, опублікованих у Херсонській ($3,8 мільйона), Луганській ($13,3 мільйона), Миколаївській ($23,7 мільйона), Донецькій ($23,9 мільйона) та Кіровоградській ($26,1 мільйона) областях.

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Скільки коштують авто в регіонах

Щодо цін, то найбільшою середня ціна легкових авто в інтернеті зафіксована на Київщині та столиці (середня вартість $7 300), Луганській ($6 700), Волинській ($6 300), Львівській ($6 259) та Рівненській ($6 150) областях.



Середня вартість вживаних авто в оголошеннях продажу за регіонами у жовтні 2022 року. На основі даних Automoto.ua

Найнижча середня вартість виявилася у Донецькій ($3 300), Миколаївській ($3 450), Херсонській ($3 800), Чернігівській ($4 100) та Запорізькій ($4 500) областях.

Які бренди авто коштують найбільше

Найбільше в інтернеті серед оголошень продажу у жовтні сумарно коштували легковики марок Volkswagen ($220,5 млн), Mercedes-Benz ($160,6 млн) та BMW ($149,4 млн). При цьому сукупна вартість не завжди більша у тих брендів, кількість оголошень яких більша, адже в марках різна середня вартість. Так, серед топ-10 брендів за сукупною вартістю, найбільшою кількість оголошень у жовтні була у Volkswagen (25,3 тис. шт.), натомість найвища середня ціна – у Toyota ($10 300), а найнижча – у Ford ($5 999).



Найпопулярніші 10 брендів за сукупною вартістю авто в оголошеннях. На основі даних Automoto.ua