Где украинцы размещают больше объявлений о продаже автомобилей, какие бренды и по какой цене чаще продают.

В октябре украинцы приобрели 69,4 тысячи подержанных легковушек на внутреннем рынке. В интернете разместили более 230 тысяч объявлений о продаже таких авто. На основе данных агрегатора Automoto.ua, собирающего объявления продажи всех авто из 100 автосайтов в Украине, эксперты Института исследований авторынка определили финансовый объем авторынка в октябре, описали ситуацию в регионах и составили рейтинг брендов по суммарной стоимости автомобилей в продаже.

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Финансовая динамика онлайн авторынка

В октябре украинцы опубликовали почти 234 тысяч объявлений продаж подержанных легковушек на общую сумму $1,9 миллиарда.



Финансовая динамика автомобильного рынка. На основе данных Automoto.ua

Где разместили больше всего объявлений о продаже авто

Больше объявлений разместили в Киевской области и Киеве (42,4 тыс.), Львовской (19,6 тыс.), Днепропетровской (18,9 тыс.), Одесской (18,1 тыс.) и Харьковской (11,2 тыс.). ) областях.



Количество объявлений продажи подержанных легковушек по регионам в октябре 2022 года. На основе данных Automoto.ua

Меньше всего предложений продажи зафиксировали в Херсонской (602 шт.), Луганской (1,4 тыс.), Донецкой (4,1 тыс.), Кировоградской (4,7 тыс.) и Черниговской (5,2 тыс.) областях.

Какая суммарная стоимость автомобилей в объявлениях

Наибольшая суммарная стоимость авто в интернет-объявлениях оказалась в Киевской области и Киеве ($490,2 миллиона), а также Львовской ($168,4 миллиона), Одесской ($148,8 миллиона), Днепропетровской ($145 млн) и Ивано-Франковской ($78 ,5 миллиона) областях.



Суммарная стоимость подержанных авто в объявлениях продаж по регионам в октябре 2022 года. На основе данных Automoto.ua

Меньше денег совокупно стоили автомобили в интернет-объявлениях, опубликованных в Херсонской ($3,8 миллиона), Луганской ($13,3 миллиона), Николаевской ($23,7 миллиона), Донецкой ($23,9 миллиона) и Кировоградской ($26,1 миллиона) ) областях.

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Сколько стоят авто в регионах

Что касается цен, то наибольшая средняя цена легковых авто в интернете зафиксирована на Киевщине и столице (средняя стоимость $7 300), Луганской ($6 700), Волынской ($6 300), Львовской ($6 259) и Ровенской ($6 150) областях.



Средняя стоимость подержанных авто в объявлениях продаж по регионам в октябре 2022 года. На основе данных Automoto.ua

Самая низкая средняя стоимость оказалась в Донецкой ($3 300), Николаевской ($3 450), Херсонской ($3 800), Черниговской ($4 100) и Запорожской ($4 500) областях.

Какие бренды авто стоят больше всего

Больше всего в интернете среди объявлений продажи в октябре суммарно стоили легковушки марок Volkswagen ($220,5 млн), Mercedes-Benz ($160,6 млн) и BMW ($149,4 млн). При этом совокупная стоимость не всегда выше у тех брендов, количество объявлений которых больше, ведь в марках разная средняя стоимость. Так, среди топ-10 брендов по совокупной стоимости, наибольшее количество объявлений в октябре было у Volkswagen (25,3 тыс. шт.), а самая средняя цена – у Toyota ($10 300), а самая низкая – у Ford ($5 999).



Самые популярные 10 брендов по совокупной стоимости авто в объявлениях. На основе данных Automoto.ua