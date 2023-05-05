В апреле доля дизельных автомобилей в структуре продаж несколько увеличилась, но бензиновые авто продолжают прочно удерживать первенство.

В апреле на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями. Они охватили 48% продаж, сообщает Укравтопром.

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Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.). Также потери в структуре рынка понесли электромобили. Их сегмент снизился до 9% (-2в.п.). В то же время, дизельные авто увеличили свою рыночную долю на 3 п.п. – до 24%. Без изменений, по отношению к марту, остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.

Структура рынка новых авто в апреле:

автомобили с бензиновыми двигателями – 48% регистраций;

дизельные автомобили – 24%;

гибриды – 18%;

электромобили – 9%;

автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли: