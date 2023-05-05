У квітні частка дизельних автомобілів у структурі продажу трохи збільшилась, але бензинові авто продовжують міцно утримувати першість.

У квітні на українському ринку нових легковиків найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами. Вони охопили 48% продажів, повідомляє Укравтопром.

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Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.). Також втрати у структурі ринку понесли електромобілі. Їх сегмент зменшився до 9% (-2в.п.). Водночас дизельні авто збільшили свою ринкову частку на 3 в.п. – до 24%. Без змін, по відношенню до березня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.

Структура ринку нових авто у квітні:

автомобілі з бензиновими двигунами - 48% реєстрацій;

дизельні авто – 24%;

гібриди – 18%;

електромобілі – 9%;

автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції за сегментами зайняли: