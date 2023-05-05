У квітні частка дизельних автомобілів у структурі продажу трохи збільшилась, але бензинові авто продовжують міцно утримувати першість.
У квітні на українському ринку нових легковиків найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами. Вони охопили 48% продажів, повідомляє Укравтопром.
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Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.). Також втрати у структурі ринку понесли електромобілі. Їх сегмент зменшився до 9% (-2в.п.). Водночас дизельні авто збільшили свою ринкову частку на 3 в.п. – до 24%. Без змін, по відношенню до березня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.
Структура ринку нових авто у квітні:
- автомобілі з бензиновими двигунами - 48% реєстрацій;
- дизельні авто – 24%;
- гібриди – 18%;
- електромобілі – 9%;
- автомобілі з ГБО – 1%.
Лідерські позиції за сегментами зайняли:
- Бензинові авто – Renault Duster;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Електро – Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.