Продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились почти в три раза. В ноябре отмечается отрицательная динамика даже по отношению к предыдущему месяцу.

В ноябре украинцы приобрели 3090 новых легковушек, сообщает Укравтопром. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых авто уменьшились почти на 2%, а по сравнению с ноябрем 2021 сократились в 2,8 раза.

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Самой популярной маркой на рынке остается Toyota. За месяц было зарегистрировано 702 новых авто этой марки. По отношению к октябрю текущего года, спрос на новые Toyota увеличился на 6%, но ниже на 28% от ноября 2021 года.

Второй результат у Renault – 387 машин, марка на 43% улучшила свой результат в предыдущем месяце. Отставание от прошлогоднего показателя составило 56%.

Также в лидерской троице Skoda с 272 зарегистрированными авто (-17% к октябрю 22г., -1% к ноябрю 21г.).

Четвертое место Hyundai – 208 шт. (-1% и -53% соответственно). Пятое у Mercedes-Benz – 204 шт. (-11%, -4%).

Титул бестселлера луны получил кроссовер Renault Duster. В ноябре свои первые номерные знаки получили 363 авто этой модели.

Всего за 11 месяцев 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 34 тыс. новых легковых авто, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.