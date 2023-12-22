Топливо общей стоимостью 14 090 435 грн получат волонтеры благотворительного фонда "Жизнелюб", мобильные бригады первичной медицины Гуманитарного направления Фонда Сергея Прытулы и "Птахи" от Благотворительного фонда "Видчуй". Этот беспрецедентный объем топлива даст им возможность быть мобильными и доставлять на деоккупированные и прифронтовые территории необходимые товары, услуги и медикаменты.

Проект “Добропалыво” WOG совместно с Visa реализуют второй год подряд. В этом году он длился с 1 ноября по 18 декабря. Каждый клиент WOG мог присоединиться к нему и “подвесить” для волонтеров любое количество топлива. Все благотворительные литры, за которые было оплачено карточкой Visa, автоматически удваивались.

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"Сегодня часто слышим, что донатов становится все меньше, но результаты этой инициативы показали, что украинцы до сих пор объединяются для поддержки в сверхважных ситуациях. Например, к поддержке волонтеров присоединились более 155 тыс. украинцев, которые задонатили почти втрое больше "добролитров", чем в прошлом году. Они "подвешивали" от нескольких до 300 литров Добропалыва.

Среди них – почти 100 клиентов задонатили от 50 до 100 л топлива одним чеком, а более 30 человек приобрели для волонтеров более 100 л топлива. Такие люди мотивировали персонал АЗК, который также сделал немалый вклад в результаты проекта. Наши операторы не уставали рассказывать и благодарить гостей за "Добропалыво", таким образом привлекая их к инициативе", – подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Синергия крупного бизнеса и сознательных автовладельцев, которые знали, что их взносы будут удвоены, дала впечатляющие результаты. Теперь еще больше людей на прифронтовых и деоккупированных территориях смогут получить необходимые продукты питания, средства гигиены, оборудование и технику, одежду, воду, лекарства и другие необходимые вещи.

Напомним, прошлом году автосообщество вместе с организаторами "Добропалыва" аккумулировали почти 4,9 млн гривен, эквивалентных 120 000 литров топлива различных типов для фонда "Жизнелюб". Этого топлива хватило на 12 месяцев, в течение которых волонтеры фонда могли осуществлять гуманитарные и эвакуационные поездки в прифронтовые регионы. Это позволило им сделать выезды в 90 населенных пунктов, чтобы доставить 800 тонн гуманитарной помощи.

Благодаря этому почти 82 тыс. украинцев с прифронтовых и деоккупированных территорий получили продукты питания, воду и другие вещи первой необходимости, а 12 медучреждений – лекарства и расходные материалы.