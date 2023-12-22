Пальне загальною вартістю 14 090 435 грн отримають волонтери благодійного фонду "Життєлюб", мобільні бригади первинної медицини Гуманітарного напряму Фонду Сергія Притули та "Птахи" від Благодійного фонду "Відчуй". Цей безпрецедентний обсяг пального дасть їм можливість бути мобільними та доставляти на деокуповані та прифронтові території критично необхідні товари, послуги й медикаменти.

Проєкт “Добропаливо” WOG спільно з Visa реалізовують другий рік поспіль. Цьогоріч він тривав з 1 листопада до 18 грудня. Кожен клієнт WOG мав змогу долучитися до нього та “підвісити” для волонтерів будь-яку кількість пального. Всі благодійні літри, за які було сплачено карткою Visa, автоматично подвоювалися.

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“Сьогодні часто чуємо, що донатів стає все менше, але результати цієї ініціативи показали, що українці й досі єднаються задля підтримки у надважливих ситуаціях. Так, до підтримки волонтерів долучилися понад 155 тис. українців, які задонатили майже втричі більше “добролітрів”, ніж минулого року. Вони “підвішували” від кількох до 300 літрів Добропалива.

Так, майже 100 клієнтів задонатили від 50 до 100 л пального одним чеком, а більш ніж 30 осіб придбали для волонтерів понад 100 л пального. Такі люди мотивували персонал АЗК, який також зробив чималий внесок у результати проєкту. Наші оператори не втомлювалися розповідати та дякувати гостям за “Добропаливо”, таким чином залучаючи їх до ініціативи”, – підкреслив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Синергія великого бізнесу та свідомих автовласників, які знали, що їхні внески будуть подвоєні, дала вражаючі результати. Тепер ще більше людей на прифронтових та деокупованих територіях зможуть отримати необхідні продукти харчування, засоби гігієни, обладнання та техніку, одяг, воду, ліки та інші необхідні речі.

Нагадаємо, минулого року автоспільнота разом з організаторами “Добропалива” акумулювали майже 4,9 млн гривень, еквівалентних 120 000 літрів пального різних типів для фонду “Життєлюб”. Цього пального вистачило на 12 місяців, упродовж яких волонтери фонду могли здійснювати гуманітарні та евакуаційні поїздки в прифронтові регіони. Це дало їм змогу зробити виїзди до 90 населених пунктів, щоб доставити 800 тонн гуманітарної допомоги.

Завдяки цьому майже 82 тис. українців із прифронтових та деокупованих територій отримали продукти харчування, воду та інші речі першої необхідності, а 12 медзакладів – ліки та витратні матеріали.