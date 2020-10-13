Но если за отсутствие "автоцивилки" полиция наказывает водителя, то за отсутствие другого полиса – владельца автопарка.

Статьей 7 Закона “О страховании” определены обязательные виды страхования. Среди них – личное страхование от несчастных случаев на транспорте.

Порядок осуществления обязательного личного страхования водителя от несчастных случаев на транспорте предусмотрен "Положением об обязательном личном страховании", утвержденным постановлением КМУ от 14.08.1996 № 959.

Также в тему: Названы лидеры рынка страхования в Украине

Согласно пункту 1 этого Положения, личному страхованию подлежат работники транспортных предприятий независимо от форм собственности и видов деятельности, которые непосредственно заняты на транспортных перевозках, в частности водители. В соответствии с пунктом 2 Положения застрахованными считаются водители (только на время обслуживания поездки).

Следовательно, наличие у водителя полиса обязательного личного страхования водителя является обязательным!

Согласно п. 4 указанного Положения страхователями водителей являются юридические лица или предприниматели, которые являются владельцами транспортных средств или эксплуатируют их. То есть, приобрести такой полис должен не водитель самостоятельно, а юридическое лицо или предприниматель, осуществляющие перевозку.

Перевозка пассажиров или грузов без оформления полиса обязательного личного страхования водителя от несчастных случаев на транспорте является нарушением и предусматривает штраф в размере 1 700 грн. (абз.3 ст. 60 Закона №2344-III). Ответственность несет юридическое лицо или предприниматель, осуществляющий перевозку.

Читайте также Должен ли водитель предъявлять полицейскому электронный страховой полис?

Полномочия по проверке наличия личного страхового полиса водителя и в отношении применения штрафа возложена на подразделения Укртрансбезопасности.

Таким образом, при осуществлении грузовых или пассажирских перевозок, кроме страхового полиса гражданской ответственности на автомобиль водитель должен иметь при себе полис личного страхования водителя. Обязанность обеспечить своего водителя этим полисом возложена на перевозчика. За отсутствие такого полиса перевозчик может получить штраф 1 700 грн.