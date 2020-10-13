Але якщо за відсутність "автоцивілки" поліція карає водія, то за відсутність іншого полісу – власника автопарку.

Статтею 7 Закону “Про страхування” визначено обов’язкові види страхування. Серед них - особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Порядок здійснення обов’язкового особистого страхування водія від нещасних випадків на транспорті передбачено "Положенням про обов’язкове особисте страхування", затвердженим постановою КМУ від 14.08.1996 № 959.

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Згідно з пунктом 1 цього Положення, особистому страхуванню підлягають працівники транспортних підприємств незалежно від форм власності та видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях, зокрема водії. Відповідно до пункту 2 Положення застрахованими вважаються водії (тільки на час обслуговування поїздки).

Отже, наявність у водія полісу обов’язкового особистого страхування водія є обов’язковим!

Згідно з п.4 зазначеного Положення страхувальниками водіїв є юридичні особи або підприємці, які є власниками транспортних засобів чи експлуатують їх. Тобто, придбати такий поліс повинен не водій самостійно, а юридична особа чи підприємець, які здійснюють перевезення.

Перевезення пасажирів чи вантажів без оформлення поліса обов`язкового особистого страхування водія від нещасних випадків на транспорті є порушенням та передбачає штраф у розмірі 1 700 грн. (абз.3 ст.60 Закону №2344-III). Відповідальність несе юридична особа чи підприємець, яка здійснює перевезення.

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Повноваження щодо перевірки наявності особистого страхового полісу водія та щодо застосування штрафу покладено на підрозділи Укртрансбезпеки.

Таким чином, при здійсненні вантажних чи пасажирських перевезень, окрім страхового полісу цивільної відповідальності на автомобіль водій повинен мати при собі ще поліс особистого страхування водія. Обов’язок забезпечити свого водія цим полісом покладено на перевізника. За відсутність такого полісу перевізник може отримати штраф 1 700 грн.