Прогнозы экспертов США по кражам грузов совсем плохие, европейцам стоит прислушаться

Эксперты NICB сделали вывод, что восходящая зависимость от технологий в области грузовых перевозок облегчает ворам кражу товаров. На днях этот орган страховой отрасли, деятельность которого направлена на предотвращение, выявление и борьбу с мошенничеством в сфере страхования и краж грузов, опубликовал предупреждение о росте риска кражи грузов, вызванного усилением цифровизации цепи поставок.

Анализ показал, что кража грузов привела к убыткам в размере 1 миллиарда долларов в 2023 году, а убытки от краж в 2024 году грузов выросли на 27%, достигнув исторического максимума. Ожидается, что убытки от краж грузов вырастут на 22% до конца 2025 года, достигнув очередного рекордного уровня.

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По этому поводу NICB систематизировал характер краж, подробно описал типы технологий, которые помогают похитителям грузов совершать свои преступления, и разработал рекомендации. В Европе подобные проявления краж также уже прослеживаются и рекомендации экспертов Национального бюро страховых преступлений США перевозчикам Европы также не будут лишними.

Что помогает ворам:

Глушение GPS нарушает работу систем отслеживания и позволяет перемещать похищенный груз незаметно. Агенты NICB подтвердили конфискации этих устройств в случаях кражи грузов и отметили, что воры часто выключают GPS-трекеры, которые не плохо скрыты.

VoIP, такой как TextNow, позволяет ворам подделывать контактную информацию оператора связи и оставаться анонимными. Эти программы предлагают своим клиентам возможность выбирать и использовать номера телефонов с любым действительным кодом города. Преступники используют эти сервисы вместе с фиктивными учетными записями электронной почты и измененными записями Министерства транспорта (DOT), чтобы выдавать себя за компании, делать ставки на грузы и перенаправлять грузы в несанкционированные места выдачи.

Синтетические удостоверения личности – это удостоверения личности, созданные из сочетания настоящих и фальшивых идентификаторов, таких как номер социального страхования, дата рождения и имя, электронная почта, адрес или телефон, которые обычно получены из похищенных или разглашенных данных.

Фишинговые атаки – это форма социальной инженерии – это форма социальной инженерии и мошенничество, когда злоумышленники обманывают людей, заставляя их раскрывать конфиденциальную информацию или устанавливать вредоносные программы, такие как вирусы, черви, рекламное ПО или программы-вымогатели.

"Преступник может использовать голосовую связь через интернет-протокол (VoIP), GPS и искусственный идентификатор, чтобы перенаправить электронику, лекарства, одежду, продукты питания и напитки, предназначенные для вашего местного магазина, к своим дверям в другой стране. Стоимость этих похищенных товаров затем перекладывается на потребителя", – сказал директор программы борьбы с кражами грузов NICB Роберт Борнштейн.

Эксперты рекомендуют:

Проверьте каждого сотрудника. Проведите проверку биографических данных каждого сотрудника, включая тех, кто имеет доступ к информации о доставке.

Научите работников распознавать признаки кражи грузов. Обеспечьте обучение по безопасности для каждого работника и научите водителей грузовиков осведомленности о похищении и их предотвращению, а также тому, как реагировать и сообщать о кражах.

Проверьте транспортных партнеров перед наймом. Они должны разделять вашу философию безопасности, такую как проведение проверок биографических данных и обучение сотрудников. Используйте транспортных брокеров и перевозчиков, которые не позволяют двойного брокерства. Убедитесь, что только вы как отправитель можете принимать решение об изменении маршрута, а не брокер, диспетчер перевозчика и тому подобное.

Заказ на изменение может поступать только от владельца груза. Будьте осторожны и тщательно проверяйте электронные письма, чтобы убедиться, что они являются законными и не измененными. Тщательно проверяйте и убедитесь, что номера телефонов, используемых лицами в цепочке поставок, являются действительными, и если будет установлено, что это голос через Интернет-протокол, пройдите дополнительные процедуры проверки.

Внедряйте меры безопасности во время перевозки. Кража груза может быть заранее спланированной или случайной и включать внутреннего информатора, который следит за товаром и в конце концов заставляет преступников быстро избавиться от груза.

Воры часто ждут возле известных транспортных объектов, ожидая, пока водители остановятся. Лучшая практика - не останавливаться в течение первых 200 миль, парковаться в известных безопасных местах и избегать "горячих точек" – районов, известных повышенной частотой преступлений, связанных с грузами.

Внимательно следите. Грузовики и грузы наиболее уязвимы, когда простаивают. Включите в обязанности ваших охранников контрнаблюдение – наблюдение и круговой обзор вашей собственности и окружающей среды.

Воспользуйтесь преимуществами технологий. Используйте уровни безопасности: убедитесь, что периметр, входы, двери и окна здания хорошо освещены. Установите системы сигнализации, отслеживания транспортных средств и грузов, иммобилайзеры и усовершенствованные защитные пломбы.

Проводите аудиты. Регулярно ищите пробелы в защите отправлений и будьте в курсе того, как технологии способствуют кражам во всей цепочке поставок.