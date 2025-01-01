Прогнози експертів США щодо крадіжок вантажів геть погані, європейцям варто прислухатися

Експерти NICB зробили висновок, що висхідна залежність від технологій у галузі вантажних перевезень полегшує злодіям крадіжку товарів. Нинішнього тижня цей орган страхової галузі, діяльність якого спрямовано на запобігання, виявлення та боротьбу з шахрайством у сфері страхування та крадіжок вантажів, опублікував попередження про зростання ризику крадіжки вантажів, спричиненого посиленням цифровізації ланцюга постачань.

Аналіз показав, що крадіжка вантажів призвела до збитків у розмірі 1 мільярда доларів у 2023 році, а збитки від крадіжок у 2024 році вантажів зросли на 27%, досягнувши історичного максимуму. Очікується, що збитки від крадіжок вантажів зростуть на 22% до кінця 2025 року, досягши чергового рекордного рівня.

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З цього приводу NICB систематизував характер крадіжок, детально описав типи технологій, що допомагають викрадачам вантажів скоювати свої злочини, та розробив рекомендації. У Європі подібні прояви крадіжок також уже прослідковуються і рекомендації експертів Національного бюро страхових злочинів США перевізникам Європи також не будуть зайві.

Що допомагає злодіям:

Глушіння GPS порушує роботу систем відстеження та дозволяє переміщувати викрадений вантаж непомітно. Агенти NICB підтвердили конфіскації цих пристроїв у випадках крадіжки вантажів і зазначили, що злодії часто вимикають GPS-трекери, які не є належним чином прихованими.

VoIP, такий як TextNow, дозволяє злодіям підробляти контактну інформацію оператора зв'язку та залишатися анонімними. Ці програми пропонують своїм клієнтам можливість вибирати та використовувати номери телефонів з будь-яким дійсним кодом міста. Злочинці використовують ці сервіси разом із фіктивними обліковими записами електронної пошти та зміненими записами Міністерства транспорту (DOT), щоб видавати себе за компанії, робити ставки на вантажі та перенаправляти вантажі до несанкціонованих місць видачі.

Синтетичні посвідчення особи – це посвідчення особи, створені з поєднання справжніх та фальшивих ідентифікаторів, таких як номер соціального страхування, дата народження та ім'я, електронна пошта, адреса або телефон, які зазвичай отримані з викрадених або розголошених даних.

Фішингові атаки – це форма соціальної інженерії та шахрайство, коли зловмисники обманюють людей, змушуючи їх розкривати конфіденційну інформацію або встановлювати шкідливі програми, такі як віруси, черв’яки, рекламне ПЗ або програми-вимагачі.

"Злочинець може використовувати голосовий зв’язок через інтернет-протокол (VoIP), GPS та штучний ідентифікатор, щоб перенаправити електроніку, ліки, одяг, харчові продукти та напої, призначені для вашого місцевого магазину, до своїх дверей в іншій країні. Вартість цих викрадених товарів потім перекладається на споживача", – сказав директор програми боротьби з крадіжками вантажів NICB Роберт Борнштейн.

Експерти рекомендують:

Перевірте кожного співробітника. Проведіть перевірку біографічних даних кожного співробітника, включаючи тих, хто має доступ до інформації про доставлення.

Навчіть працівників розпізнавати ознаки крадіжки вантажів. Забезпечте навчання з безпеки для кожного працівника та навчіть водіїв вантажівок обізнаності про викрадання та їх запобіганню, а також тому, як реагувати та повідомляти про крадіжки.

Перевірте транспортних партнерів перед наймом. Вони повинні поділяти вашу філософію безпеки, таку як проведення перевірок біографічних даних та навчання співробітників. Використовуйте транспортних брокерів та перевізників, які не дозволяють подвійного брокерства. Переконайтеся, що лише ви як відправник можете приймати рішення щодо зміни маршруту, а не брокер, диспетчер перевізника тощо.

Замовлення на зміну може надходити лише від власника вантажу. Будьте обережні та ретельно перевіряйте електронні листи, щоб переконатися, що вони є законними та не зміненими. Ретельно перевіряйте та переконайтеся, що номери телефонів, що використовуються особами в ланцюжку постачань, є дійсними, і якщо буде встановлено, що це голос через Інтернет-протокол, пройдіть додаткові процедури перевірки.

Впроваджуйте заходи безпеки під час перевезення. Крадіжка вантажу може бути заздалегідь спланованою або випадковою та включати внутрішнього інформатора, який стежить за товаром і зрештою змушує злочинців швидко позбутися вантажу.

Злодії часто чекають біля відомих транспортних об'єктів, чекаючи, поки водії зупиняться. Найкраща практика — не зупинятися протягом перших 200 миль, паркуватися у відомих безпечних місцях та уникати "гарячих точок" – районів, відомих підвищеною частотою злочинів, пов'язаних з вантажами.

Пильно стежте. Вантажівки та вантажі найбільш вразливі, коли простоюють. Включіть до обов'язків ваших охоронців контрспостереження – спостереження та круговий огляд вашої власності та навколишнього середовища.

Скористайтеся перевагами технологій. Використовуйте рівні безпеки: переконайтеся, що периметр, входи, двері та вікна будівлі добре освітлені. Встановіть системи сигналізації, відстеження транспортних засобів та вантажів, іммобілайзери та вдосконалені захисні пломби.

Проводьте аудити. Регулярно шукайте прогалини в захисті відправлень та будьте в курсі того, як технології сприяють крадіжкам у всьому ланцюжку постачань.