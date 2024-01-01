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Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дослідження

Експерти Асоціації захисту транспортованих активів TAPA у своєму черговому дослідженні зробили висновок, що у злодюг вантажів з комерційного транспорту літніх канікул не було.
Статистика крадіжок з фур влітку 2024 року: дослідження - Auto24

ФОТО: Яцек Більський|

Влітку щодобові втрати вантажів з фур перетнули півмільйонні суми

Валентин Ожго
logo28 жовтня, 13:30
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Поки законослухняні громадяни насолоджувалися відпочинком у відпустках, вболівали за улюблені команди під час футбольного турніру Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі, на дорогах повним ходом відбувались крадіжки з вантажівок.

Transported Asset Protection Association (TAPA) повідомляє про 74-денний період з 1 червня по 13 серпня 2024 року в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), коли зафіксовано 2929 повідомлень про вантажні злочини та втрати товарів на суму майже 43 мільйони євро. Висока фінансова цифра в основному ґрунтувалася на невеликому відсотку цих злочинів, в решті випадків були дрібні крадіжки.

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Приблизно 8,4% інцидентів, зареєстрованих у 40 країнах регіону EMEA, призвели до середньодобових збитків у розмірі 579 718 євро.

Пік крадіжок з початку року до кінця літа припав на липень: сукупні збитки в 31 країні регіону EMEA за цей час сягнули 16 218 828 євро. Якщо розшифрувати в деталях, то кожні 24 години автоперевізники зазнавали 532 000 євро збитків. Середня втрата для кожного з 86 інцидентів сягала 186 423 євро.

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Найбільший разовий збиток в 3 000 000 євро зареєстровано у липні, коли грабунку було піддано транспортний засіб, що прямував до Апулії, Італія.

Наймасштабніша за перевалкою крадіжка сталася 18 липня з автомобіля в Варенфорді, Великобританія. Тоді злодюги поцупили з вантажівки 3150 ящиків джину преміум-класу.

На парковці в Гельсінборзі, Швеція, з фури злодії витягли жіночого взуття на 60 000 євро

У липні майже 90% від загальної кількості зафіксованих інцидентів за місяць сталися в:

  • Велика Британія – 620 інцидентів, 35,7% від загальної кількості в липні.
  • Німеччина – 359 крадіжок вантажів або 20,6%.
  • Італія – 243 або 14%.
  • Франція – 222 або 12,7%.
  • Іспанія – 114 або 6,5%.

З цих п’яти найпопулярніших країн у липні всі, крім Іспанії, зафіксували найвищу місячну кількість інцидентів за рік. Загальний показник у липні в Сполученому Королівстві зріс на 58% порівняно з попереднім найвищим показником у лютому.

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Зареєстровані крадіжки вантажів у Німеччині зросли на 15% порівняно з попереднім максимумом у травні. Рівень інцидентів в Італії на 13% перевищив попередній найвищий рівень у березні, а Франція повідомила на 16% більше злочинів, ніж попередній найвищий показник у березні.

У семи інших країнах рівень злочинності значно нижчий, ніж у першій п’ятірці, у липні зафіксовано двозначне число інцидентів:

  • Південна Африка – 36 інцидентів.
  • Австрія – 26.
  • Польща – 22.
  • Словаччина – 14.
  • Чехія – 13.
  • Хорватія – 10.
  • Єгипет – 10.

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Що найбільше крали у липні:

  • Пальне – 97 випадків.
  • Метал – 34 крадіжки
  • Готівка – 21 інцидент.
  • Інструменти/будівельні матеріали – 14.
  • Без навантаження (викрадення вантажівки
  • та/або причепа) – 13.
  • Одяг та взуття – 10.


Крадіжки пального зросли на 42,6% у липні порівняно з червнем. Особливо це відчутно в Європі, коли ціни на заправках піднялися понад рік тому.

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В антирейтингу – Німеччина, де в липні на цей вид крадіжок припало 60 із 97 злочинів. Активно крали пальне в Бельгії, Болгарії, Франції, Італії, Польщі, Словенії, Південній Африці, Іспанії та Великобританії.

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