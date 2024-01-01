Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дослідження

Поки законослухняні громадяни насолоджувалися відпочинком у відпустках, вболівали за улюблені команди під час футбольного турніру Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі, на дорогах повним ходом відбувались крадіжки з вантажівок.

Transported Asset Protection Association (TAPA) повідомляє про 74-денний період з 1 червня по 13 серпня 2024 року в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), коли зафіксовано 2929 повідомлень про вантажні злочини та втрати товарів на суму майже 43 мільйони євро. Висока фінансова цифра в основному ґрунтувалася на невеликому відсотку цих злочинів, в решті випадків були дрібні крадіжки.

Читайте також Крадіжки з вантажівок у Європі поставлено на потік: що, як і на скільки вкрали

Приблизно 8,4% інцидентів, зареєстрованих у 40 країнах регіону EMEA, призвели до середньодобових збитків у розмірі 579 718 євро.

Пік крадіжок з початку року до кінця літа припав на липень: сукупні збитки в 31 країні регіону EMEA за цей час сягнули 16 218 828 євро. Якщо розшифрувати в деталях, то кожні 24 години автоперевізники зазнавали 532 000 євро збитків. Середня втрата для кожного з 86 інцидентів сягала 186 423 євро.

Читайте також На дорогах Європи побільшало злодюг: у Німеччині кожні 20 хвилин скоюється крадіжка

Найбільший разовий збиток в 3 000 000 євро зареєстровано у липні, коли грабунку було піддано транспортний засіб, що прямував до Апулії, Італія.

Наймасштабніша за перевалкою крадіжка сталася 18 липня з автомобіля в Варенфорді, Великобританія. Тоді злодюги поцупили з вантажівки 3150 ящиків джину преміум-класу.

На парковці в Гельсінборзі, Швеція, з фури злодії витягли жіночого взуття на 60 000 євро

У липні майже 90% від загальної кількості зафіксованих інцидентів за місяць сталися в:

Велика Британія – 620 інцидентів, 35,7% від загальної кількості в липні.

Німеччина – 359 крадіжок вантажів або 20,6%.

Італія – 243 або 14%.

Франція – 222 або 12,7%.

Іспанія – 114 або 6,5%.

З цих п’яти найпопулярніших країн у липні всі, крім Іспанії, зафіксували найвищу місячну кількість інцидентів за рік. Загальний показник у липні в Сполученому Королівстві зріс на 58% порівняно з попереднім найвищим показником у лютому.

Читайте також Майже 30 крадіжок з автомобілів щодня: Європа вже стогне від злодіїв

Зареєстровані крадіжки вантажів у Німеччині зросли на 15% порівняно з попереднім максимумом у травні. Рівень інцидентів в Італії на 13% перевищив попередній найвищий рівень у березні, а Франція повідомила на 16% більше злочинів, ніж попередній найвищий показник у березні.

У семи інших країнах рівень злочинності значно нижчий, ніж у першій п’ятірці, у липні зафіксовано двозначне число інцидентів:

Південна Африка – 36 інцидентів.

Австрія – 26.

Польща – 22.

Словаччина – 14.

Чехія – 13.

Хорватія – 10.

Єгипет – 10.

Читайте також У Києві злодій за 15 секунд вкрав фари з Porsche Cayenne: відео

Що найбільше крали у липні:

Пальне – 97 випадків.

Метал – 34 крадіжки

Готівка – 21 інцидент.

Інструменти/будівельні матеріали – 14.

Без навантаження (викрадення вантажівки

та/або причепа) – 13.

Одяг та взуття – 10.



Крадіжки пального зросли на 42,6% у липні порівняно з червнем. Особливо це відчутно в Європі, коли ціни на заправках піднялися понад рік тому.

Читайте також Злодії не змогли вкрасти автомобілі, тож хоча б їх пошкодили

В антирейтингу – Німеччина, де в липні на цей вид крадіжок припало 60 із 97 злочинів. Активно крали пальне в Бельгії, Болгарії, Франції, Італії, Польщі, Словенії, Південній Африці, Іспанії та Великобританії.