Минулого тижня на залізничній станції Ferromex у Мексиці група злодюг намагалася пограбувати припаркований вагон, наповнений пікапами Chevy та GMC.

Злодії пішли "на діло" з голими руками та без попередньої підготовки. Тому у них нічого і не вийшло. Натомість, озброєну ватагу помітила поліція. Поки вона їхала, злочинці відкрили залізничний вагон, зняли новий GMC Canyon Denali та вже готові були вивести зовні Chevrolet Colorado.

Здійснити задумане не вдалося, оскільки прибуття поліції завадило справі. Злодії навіть не змогли скористатися спущеним додолу Canyon Denali – той гепнувся з висоти вагона на колію й був не спроможний вже їхати.

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Завислу на порогах автівку вони не встигли зіпхнути вниз, оскільки там потрібні були чимала сила. Пошкодивши дві машини, крадіям довелося покидати станцію ніжками у швидкому темпі, а не на машинах, як планувалося.

Прибулі на місце події поліцейські зловмисників не застали, але перед очима на колії постали наслідки - понівечений транспорт, в т.ч. завислий з вагона легковик і вже заведений всередині Chevrolet.

На опублікованих фотографіях видно обидві вантажівки в тому стані, в якому їх знайшла поліція. GMC виглядає повністю зруйнованим. Chevrolet виглядав трохи краще. Автомобіль, що наполовину стояв на колії, мав деякі пошкодження задніх дверей, але, перебував у відносно хорошому стані.

Згідно з повідомленнями The Drive, GMC постраждав не тільки від того, що гепнувся з вагона додолу та виперся за межі колії, але й тому, що його згодом зачепив й відкинув з дороги інший поїзд. У цьому випадку автомобіль програв: потяги залишаються непереможеними.

Фото: Emergencias Region Centro Sur