На прошлой неделе на железнодорожной станции Ferromex в Мексике группа воров пыталась ограбить припаркованный вагон, наполненный пикапами Chevy и GMC.

Воры пошли "на дело" с голыми руками и без предварительной подготовки. Поэтому у них ничего и не получилось. Зато, вооруженную ватагу заметила полиция. Пока она ехала, преступники открыли железнодорожный вагон, сняли новый GMC Canyon Denali и уже готовы были вывести наружу Chevrolet Colorado.

Осуществить задуманное не удалось, поскольку прибытие полиции помешало делу. Воры даже не смогли воспользоваться спущенным вниз Canyon Denali – тот упал с высоты вагона на рельсы и был не способен уже ехать.

Читайте также На дорогах Европы стало больше воров: каждые 20 минут совершается кража

Зависшую на порогах машину они не успели спихнуть вниз, поскольку там нужна были немалая сила. Повредив две машины, ворам пришлось покидать станцию ножками в быстром темпе, а не на машинах, как планировалось.

Прибывшие на место происшествия полицейские злоумышленников не застали, но перед глазами на пути предстали последствия - изуродованный транспорт, в т.ч. зависшая из вагона легковушка и уже заведенный внутри Chevrolet.

На опубликованных фотографиях видно оба пикапа в том состоянии, в котором их нашла полиция. GMC выглядит полностью побитым. Chevrolet выглядел немного лучше. Автомобиль, наполовину стоял на пути, имел некоторые повреждения задних дверей, но, находился в относительно хорошем состоянии.

Согласно сообщениям The Drive, GMC пострадал не только от того, что упал с вагона на землю и выперся за пределы пути, но и потому, что его впоследствии зацепил и отбросил с дороги другой поезд. В этом случае автомобиль проиграл: поезда остаются непобежденными.

Фото: Emergencias Region Centro Sur