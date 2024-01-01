Где, сколько и что больше всего воруют из грузовиков: исследование

Пока законопослушные граждане наслаждались отдыхом в отпусках, болели за любимые команды во время футбольного турнира Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже, на дорогах полным ходом происходили кражи из грузовиков.

Transported Asset Protection Association (TAPA) сообщает о 74-дневном периоде с 1 июня по 13 августа 2024 года в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), когда зафиксировано 2929 сообщений о грузовых преступлениях и потере товаров на сумму почти 43 миллиона евро. Высокая финансовая цифра в основном основывалась на небольшом проценте этих преступлений, в остальных случаях были мелкие кражи.

Читайте также Кражи из грузовиков в Европе поставлены на поток: что, как и на сколько украли

Примерно 8,4% инцидентов, зарегистрированных в 40 странах региона EMEA, привели к среднесуточным убыткам в размере 579 718 евро.

Пик краж с начала года до конца лета пришелся на июль: совокупные убытки в 31 стране региона EMEA за это время достигли 16 218 828 евро. Если расшифровать в деталях, то каждые 24 часа автоперевозчики терпели 532 000 евро убытков. Средняя потеря для каждого из 86 инцидентов достигала 186 423 евро.

Читайте также На дорогах Европы стало больше воров: в Германии каждые 20 минут совершается кража

Самый большой разовый ущерб в 3 000 000 евро зарегистрирован в июле, когда грабежу было подвергнуто транспортное средство, следовавшее в Апулию, Италия.

Самая масштабная по перевалке кража произошла 18 июля из автомобиля в Варенфорде, Великобритания. Тогда воришки украли из грузовика 3150 ящиков джина премиум-класса.

На парковке в Хельсинборге, Швеция, из фуры воры вытащили женской обуви на 60 000 евро

В июле почти 90% от общего количества зафиксированных инцидентов за месяц произошли в:

Великобритания – 620 инцидентов, 35,7% от общего количества в июле.

Германия – 359 краж грузов или 20,6%.

Италия – 243 или 14%.

Франция – 222 или 12,7%.

Испания – 114 или 6,5%.

Из этих пяти самых популярных стран в июле все, кроме Испании, зафиксировали самое высокое месячное количество инцидентов за год. Общий показатель в июле в Соединенном Королевстве вырос на 58% по сравнению с предыдущим самым высоким показателем в феврале.

Читайте также Почти 30 краж из автомобилей ежедневно: Европа уже стонет от воров

Зарегистрированные кражи грузов в Германии выросли на 15% по сравнению с предыдущим максимумом в мае. Уровень инцидентов в Италии на 13% превысил предыдущий самый высокий уровень в марте, а Франция сообщила на 16% больше преступлений, чем предыдущий самый высокий показатель в марте.

В семи других странах уровень преступности значительно ниже, чем в первой пятерке, в июле зафиксировано двузначное число инцидентов:

Южная Африка – 36 инцидентов.

Австрия – 26.

Польша – 22.

Словакия – 14.

Чехия – 13.

Хорватия – 10.

Египет – 10.

Читайте также В Киеве вор за 15 секунд украл фары с Porsche Cayenne: видео

Что больше всего воровали в июле:

Топливо – 97 случаев.

Металл – 34 кражи

Наличные – 21 инцидент.

Инструменты/строительные материалы – 14.

Без погрузки (угон грузовика (угон грузовика

и/или прицепа) – 13.

Одежда и обувь – 10.



Кражи топлива выросли на 42,6% в июле по сравнению с июнем. Особенно это ощутимо в Европе, когда цены на заправках поднялись более года назад.

Читайте также Воры не смогли украсть автомобили, но хотя бы их повредили

В антирейтинге – Германия, где в июле на этот вид краж пришлось 60 из 97 преступлений. Активно воровали топливо в Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Польше, Словении, Южной Африке, Испании и Великобритании.