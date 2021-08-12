Как говорится, мальчики никогда не взрослеют, лишь их игрушки становятся больше. Именно такую большую игрушку для больших ребятишек только что выпустил бренд Hot Wheels.

Hot Wheels объединился с производителем электрических велосипедов Super73, чтобы выпустить серийный моторизованный велосипед на базе флагманской модели Super73-RX.

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Обильно украшенный логотипами Hot Wheels электровелосипед имеет легкую конструкцию, внедорожный характер и не нуждается в водительском удостоверении для управления. Яркий дизайн сочетается с прочными компонентами – грипсами Ruffian ATV Lock-on от ODI, педалями Crankbrothers Stamp 1 Large. Панель из нержавеющей стали, черная цепь, черные колодки для аккумуляторных батарей и шины BDGR с бронзовыми ободами также были изготовлены на заказ для этой модели.

Hot Wheels Super73-RX оснащен самым современным аккумулятором на 960 ватт-часов, который питает систему привода с несколькими режимами работы. Аккумулятор обеспечивает пробег только на электроэнергии около 65 километров при скорости в 32 км/ч и примерно 121 км дальности действия в режиме помощи педалям ECO.

Велосипед Hot Wheels также оснащен новым подключенным набором электроники Super73 и совместим с мобильными устройствами iOS и Android через приложение Super73.

Hot Wheels Super73-RX будет выпущен ограниченной серией из 24 велосипедов, стоимостью 5000 долларов. Это значительно дороже обычного Super73-RX, который стоит 1500 долларов. В дополнение к особому велосипеду покупатели также получат уникальные модельки Ford Bronco, хотя это также не оправдывает троекратное подорожание.

Hot Wheels Super73-RX доступен для заказов со всех уголков мира, а процесс доставки займет от 12 до 16 недель.

Фото: электрический велосипед Hot Wheels Super73-RX / Autoevolution