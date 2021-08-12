Як то кажуть, хлопчики ніколи не дорослішають, лиш їхні іграшки стають більшими. Саме таку велику іграшку для великих дітлахів щойно випустив бренд Hot Wheels.

Hot Wheels об'єднався з виробником електричних велосипедів Super73, щоб випустити серійний моторизований велосипед на базі флагманської моделі Super73-RX.

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Рясно прикрашений логотипами Hot Wheels електровелосипед має легку конструкцію, позашляховий характер і не потребує водійського посвідчення для управління. Яскравий дизайн поєднується з міцними компонентами – гріпсами Ruffian ATV Lock-on від ODI, педалями Crankbrothers Stamp 1 Large. Панель з нержавіючої сталі, чорний ланцюг, чорні колодки для акумуляторних батарей та шини BDGR з бронзовими ободами також були виготовлені на замовлення для цієї моделі.

Hot Wheels Super73-RX оснащений найсучаснішим акумулятором на 960 ват-годин, який живить систему приводу з кількома режимами роботи. Акумулятор забезпечує пробіг лише на електроенергії близько 65 кілометрів при швидкості руху у 32 км/год та приблизно 121 км дальності дії за допомогою режиму допомоги педалям ECO.

Велосипед Hot Wheels також оснащений новим підключеним набором електроніки Super73 і сумісний з мобільними пристроями iOS та Android через додаток Super73.

Hot Wheels Super73-RX буде випущений обмеженою серією з 24 велосипедів, вартістю 5000 доларів. Це значно дорожче звичайного Super73-RX, який коштує 1500 доларів. На додачу до особливого велосипеда покупці також отримають унікальні модельки Ford Bronco, хоче це також не виправдовує триразове здорожчання.

Hot Wheels Super73-RX доступний для замовлень з усіх куточків світу, а процес доставки займе від 12 до 16 тижнів.

Фото: електричний велосипед Hot Wheels Super73-RX / Autoevolution