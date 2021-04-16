Игрушечные электромобили изготавливаются преимущественно из переработанных материалов.

Игрушечный Tesla Roadster на 99% состоит из переработанных материалов и сертифицирован как CarbonNeutral. Причем на рынке он появится раньше настоящий Tesla Roadster.

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В рамках инициативы Drive Toward A Better Future (К лучшему будущему) до 2030 года все автомобили, наборы и упаковка Matchbox будут изготавливаться из 100% переработанных материалов или биологического пластика. Чтобы подчеркнуть изменения, компания представила Tesla Roadster, который является первым литым автомобилем, на 99% изготовленным из переработанных материалов и сертифицированным как CarbonNeutral.

Компания применяет "экологический подход к тематической игре". Это выражается в том, что Matchbox производит больше литых моделей электромобилей и добавляет зарядные устройства для электромобилей к своим наборам игрушечных АЗС. Компанию "родстер" составят BMW i3 и i8, Nissan Leaf и такси Toyota Prius, а также некий фургон, брендированный Matchbox.

Кроме того, даже упаковки игрушек от Matchbox будут эко-дружественными, без пластика. В частности, создано пять видов упаковок для игрушечных электромобилей, в которых используется внутренний лоток из бумажной пены.

Фото: игрушечные электромобили Matchbox / Matchbox