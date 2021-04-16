Іграшкові електромобілі виготовляються переважно з перероблених матеріалів.

Іграшковий Tesla Roadster на 99% складається з перероблених матеріалів та сертифікований як CarbonNeutral. Причому на ринку він з’явиться раніше за справжній Tesla Roadster.

Дивіться також: Півметровий автобот Оптімус Прайм трансформується, реагуючи на голосові команди: відео

У рамках ініціативи Drive Toward A Better Future (До кращого майбутнього) до 2030 року всі автомобілі, набори та упаковка Matchbox будуть виготовлятись із 100% перероблених матеріалів або біологічного пластику. Щоб підкреслити зміни, компанія представила Tesla Roadster, який є першим литим автомобілем, на 99% виготовленим із перероблених матеріалів та сертифікованим як CarbonNeutral.

Компанія застосовує “екологічний підхід до тематичної гри”. Це виражається в тому, що Matchbox виробляє більше литих моделей електромобілів та додає зарядні пристрої для електромобілів до своїх наборів іграшкових АЗС. Компанію “Родстеру” складуть BMW i3 та i8, Nissan Leaf та таксі Toyota Prius, а також якийсь фургон, брендований Matchbox.

Крім того, навіть пакування іграшок від Matchbox буде еко-дружнім, без пластику. Зокрема, створено п’ять видів упаковок для іграшкових електромобілів, у яких використовується внутрішній лоток із паперової піни.

Фото: іграшкові електромобілі Matchbox / Matchbox