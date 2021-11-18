Под крылатым кузовом Барби-кара лежит настоящий автомобиль – Fiat 500.

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялось несколько громких премьер новых автомобилей и концептов, но один из павильонов занимали уникальные творения специалистов по тюнингу и кастомайзингу. Среди самых безумных произведений гаражного искусства выделялся яркий стенд из Barbie Extra Vehicle.

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Автомобиль из девичьих мечтаний имеет передние и задние фары в форме звезд, тройную выпускную трубу, также со звездами на конце, радужные колеса и дверцу в форме ангеловских крыльев. Внутри – пушистые подголовники, розовый интерьер и, как утверждает сопроводительная табличка, "встроенный бассейн для домашних животных", хотя он не замечен на фото.

Неизвестно, кто выполнил трансформацию Fiat 500 в Барби-кар, но этот проект был заказан производителем игрушек Mattel для рекламы игрушечного автомобиля для куклы – Barbie Extra Vehicle за 29,99 доллара.

Фото: настоящий Fiat 500 превратили в кукольный автомобиль / Carscoops