Під крилатим кузовом Барбі-кара лежить справжній автомобіль – Fiat 500.

На автосалоні в Лос-Анджелесі відбулось кілька гучних прем’єр нових автомобілів та концептів, але один із павільйонів займали унікальні творіння спеціалістів з тюнінгу та кастомайзінгу. Серед найбожевільніших витворів гаражного мистецтва виділявся яскравий стенд із Barbie Extra Vehicle.

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Автомобіль із дівчачих мрій має передні та задні фари у формі зірок, потрійну випускну трубу, також із зірками на кінці, веселкові колеса та дверцята у формі янгольських крил. Всередині – пухнасті підголівники, рожевий інтер’єр та, як стверджує супровідна табличка, “вбудований басейн для домашніх тварин”, хоча він де помітний на фото.

Невідомо, хто виконав трансформацію Fiat 500 на Барбі-кар, але цей проєкт був замовлений виробником іграшок Mattel для реклами іграшкового автомобіля для ляльки – Barbie Extra Vehicle за 29,99 долара.

Фото: справжній Fiat 500 перетворили на ляльковий автомобіль / Carscoops