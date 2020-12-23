Британский бренд со славным прошлым – AC Cars – возвращается к жизни в новом формате.

В последнее время наблюдается тенденция к возрождению автомобильных брендов с помощью альтернативных силовых агрегатов. Современный электрокар AC Cobra, представленный в начале года, был только началом трансформации бренда, и электрическая эволюция еще не закончена. Компания объявила о новом бренде электрических скутеров под названием Autokraft by AC и анонсировала первый продукт.

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Электрический скутер TR560 оснащен 24-вольтовым литий-ионным аккумулятором в паре со встроенным зарядным устройством. Время зарядки от 0 до 100 процентов занимает примерно 4,5 часа.

Скутер имеет максимальную скорость 25 километров в час с пробегом в 50 километров на одном заряде. Компания также предложит аккумуляторную батарею высшего уровня за дополнительные 50 фунтов стерлингов (1909 гривен по текущему курсу обмена). Базовая же версия двухколесника оценивается в 1692 фунта стерлингов (64 604 гривны), что включает НДС.

Фото: электроскутер Autokraft By AC TR560 / AC Cars