Британський бренд зі славним минулим – AC Cars – повертається до життя у новому форматі.

Останнім часом спостерігається тенденція до відродження автомобільних брендів за допомогою альтернативних силових агрегатів. Сучасний електрокар AC Cobra, представлений на початку року, був лише початком трансформації бренду і електрична еволюція ще не закінчена. Компанія оголосила про новий бренд електричних скутерів під назвою Autokraft by AC та анонсувала перший продукт.

Також цікаво: Електричний трактор за 50 тисяч доларів здатен без водія працювати в полі 10 годин: відео

Електричний скутер TR560 оснащений 24-вольтовим літій-іонним акумулятором у парі з вбудованим зарядним пристроєм. Час зарядки від 0 до 100 відсотків займає приблизно 4,5 години.

Скутер має максимальну швидкість 25 кілометрів на годину з пробігом у 50 кілометрів на одному заряді. Компанія також запропонує акумуляторну батарею вищого рівня за додаткові 50 фунтів стерлінгів (1909 гривень за поточним курсом обміну). Базова ж версія двоколісника оцінюється у 1692 фунти стерлінгів (64604 гривень), що включає ПДВ.

Фото: електроскутер Autokraft By AC TR560 / AC Cars