Специализированные щетки оценили в несколько раз дороже обычных, хотя принципиальных отличий нет.

Шины BFGoodrich считаются едва ли не лучшими для бездорожья. Теперь американская компания взялась за разработку специализированных аксессуаров для внедорожников.

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Оффроудинг – не совсем дешевое хобби. Конечно, есть транспортные средства, которые готовы испачкаться, только выехав из выставочного зала, такие как Jeep Wrangler или новый Ford Bronco, но в большинстве случаев владельцам машин приходится модифицировать их в разные способы, от увеличения клиренса, к оборудованию разнообразными аксессуарами – функциональными или для эстетических целей.

Новые бескаркасные стеклоочистители BFGoodrich созданы для грузовых автомобилей и внедорожников и одинаково хорошо работают как на асфальте, так и за его пределами, сообщает производитель.

Чем щетки BFGoodrich Off Road Wipers отличаются от обычных? Шинная компания заявляет, что новый продукт отличается сверхпрочным дизайном, вдохновленным протекторами шин All-Terrain T/A KO2 и прочной резиной. Фирменная технология Scrub-X Extreme Weather Performance обеспечивает быструю и надежную очистку грязи, насекомых, дождя, снега – вещей, с которыми обычно сталкиваются любители внедорожных приключений. Также щетки имеют “подвеску” X-Flex для полного контакта с лобовым стеклом и крепление Secure-X для легкой и надежной установки.

Пара стеклоочистителей BFGoodrich Off Road Wipers стоит 79,99 долларов, тогда как за 15-30 долларов можно купить комплект лучших моделей щеток от Bosch, Denso или Continental.

Фото: щетки стеклоочистителей BFGoodrich Off Road Wipers / BFGoodrich