Спеціалізовані щітки оцінили у кілька разів дороче за звичайні, хоча принципових відмінностей не мають.

Шини BFGoodrich вважаються чи не найкращими для бездоріжжя. Тепер американська компанія узялась за розробку спеціалізованих аксесуарів для позашляховиків.

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Оффроудінг – не зовсім дешеве хобі. Звичайно, є транспортні засоби, які готові забруднитися, щойно виїхавши з виставкового залу, такі як Jeep Wrangler або новий Ford Bronco, але в більшості випадків власникам машин доводиться модифікувати їх у різні способи, від збільшення кліренсу, до обладнання різноманітними аксесуарами – функціональними чи для естетичних цілей.

Нові безкаркасні склоочисники BFGoodrich створені для вантажних автомобілів та позашляховиків і однаково добре працюють як на асфальті, так і за його межами, повідомляє виробник.

Чим щітки BFGoodrich Off Road Wipers відрізняються від звичайних? Шинна компанія заявляє, що новий продукт відрізняється надміцним дизайном, натхненним протекторами шин All-Terrain T/A KO2 та міцною гумою. Фірмова технологія Scrub-X Extreme Weather Performance забезпечує швидке й надійне очищення бруд, комах, дощу, снігу та бруду – речей, з якими зазвичай стикаються любителі позашляхових пригод. Також щітки мають “підвіску” X-Flex для повного контакту з лобовим склом і кріплення Secure-X для легкої та надійної установки.

Пара склоочисників BFGoodrich Off Road Wipers коштує 79,99 доларів, тоді як за 15-30 доларів можна придбати комплект кращих моделей щіток від Bosch, Denso чи Continental.

Фото: щітки склоочисників BFGoodrich Off Road Wipers / BFGoodrich