Производитель шин "Росава" в третий раз выставлен на продажу

В Белой Церкви в третий раз выставили на продажу имущество завода “Росава” по сниженной цене. Стоимость промышленного объекта площадью более 315 000 м² теперь составляет 868 млн грн, сообщает Аutoconsulting.com.ua с посланием на Inventure.

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В состав имущественного комплекса входят производственные, складские и административные здания по адресам:

- Белая Церковь, ул. Леваневского 91, 95, 85, 87-д

- с. Шкаровка, переулок Мира, 14

История торгов:

Первый аукцион (не состоялся) – 1,44 млрд грн

Второй аукцион (не состоялся) – 1,15 млрд грн

Третий аукцион (продолжается) – 868 млн грн ($65/м²)

Напомним, что завод “Росава” в свое время был крупнейшим производителем шин в Украине, но в 2021 году прекратил деятельность из-за банкротства. После неудачных попыток продажи имущества начальная цена была снижена более чем на 40%. Сейчас продолжается очередной аукцион, который может определить будущее этого промышленного объекта.