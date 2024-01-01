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Виробника шин "Росава" втретє виставлено на продаж

Майно заводу "Росава", єдиного виробника автомобільних шин в Україні, втретє виставляють на продаж за зниженою ціною.
Завод "Росава" знову виставлено на продаж - Auto24
Євген Гудущан
logo13 лютого, 18:40
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Вартість промислового об’єкта площею понад 315 000 м² тепер становить 868 млн грн, повідомляє Аutoconsulting.com.ua з посланням на Inventure.

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До складу майнового комплексу входять виробничі, складські та адміністративні будівлі за адресами:

  • - Біла Церква, вул. Леваневського 91, 95, 85, 87-д
  • - с. Шкарівка, пров. Миру, 14

Історія торгів:

  • Перший аукціон (не відбувся) – 1,44 млрд грн
  • Другий аукціон (не відбувся) – 1,15 млрд грн
  • Третій аукціон (триває) – 868 млн грн ($65/м²)

Нагадаємо, що завод “Росава” свого часу був найбільшим виробником шин в Україні, але у 2021 році припинив діяльність через банкрутство. Після невдалих спроб продажу майна початкова ціна була знижена більш ніж на 40%. Наразі триває черговий аукціон, який може визначити майбутнє цього промислового об’єкта.

#Автобізнес #Новини #Шини