Виробника шин "Росава" втретє виставлено на продаж

Вартість промислового об’єкта площею понад 315 000 м² тепер становить 868 млн грн, повідомляє Аutoconsulting.com.ua з посланням на Inventure.

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До складу майнового комплексу входять виробничі, складські та адміністративні будівлі за адресами:

- Біла Церква, вул. Леваневського 91, 95, 85, 87-д

- с. Шкарівка, пров. Миру, 14

Історія торгів:

Перший аукціон (не відбувся) – 1,44 млрд грн

Другий аукціон (не відбувся) – 1,15 млрд грн

Третій аукціон (триває) – 868 млн грн ($65/м²)

Нагадаємо, що завод “Росава” свого часу був найбільшим виробником шин в Україні, але у 2021 році припинив діяльність через банкрутство. Після невдалих спроб продажу майна початкова ціна була знижена більш ніж на 40%. Наразі триває черговий аукціон, який може визначити майбутнє цього промислового об’єкта.