С 2024 года в Европе производители батарей для электромобилей обяжут контролировать переработку своей продукции.

Большинство производителей автомобилей заявили, что они переориентируются на выпуск электрических транспортных средств. Однако такая ситуация приведет к резкому увеличению отработанных аккумуляторных батарей. Чтобы сразу решить проблему с их утилизацией, в Евросоюзе решили переложить это бремя на плечи автопроизводителей.

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С 2024 г. компании-производители автомобилей будут обязаны отслеживать эксплуатацию своей продукции, контролировать уровень углеродного следа.

Позже компании будут вынуждены восстанавливать все больше и больше аккумуляторов и перерабатывать из них важные материалы. Ожидается, что производители будут перерабатывать 50% своего лития к 2027 году и 80% к 2031 году.