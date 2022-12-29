З 2024 року в Європі виробників батарей для електромобілів зобов'яжуть контролювати переробку своєї продукції.

Більшість виробників автомобілів заявили, що вони переорієнтовують на випуск електричних транспортних засобів. Але така ситуація призведе до різкого збільшення відпрацьованих акумуляторних батарей. Щоб одразу розв'язати проблему з їх утилізацією, в Євросоюзі вирішили перекласти цей тягар на плечі автовиробників.

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З 2024 року компанії-виробники автомобілів будуть зобов'язані відстежувати експлуатацію своєї продукції, контролювати рівень вуглецевого сліду.

Згодом компанії будуть змушені відновлювати все більше і більше акумуляторів і переробляти з них важливі матеріали. Очікується, що виробники перероблятимуть 50% свого літію до 2027 року і 80% до 2031 року.