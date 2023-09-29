Решение проблем со снабжением чипов и ослабление паники вокруг короновируса позволило автомобильной отрасли набрать обороты.

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за первое полугодие 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 44 035 890 ед. Это на 12% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Наибольшая часть этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 31 476 651 ед. (+13%). Легкие коммерческие авто изготовлены – 10 535 633 ед. (+10%). Больших грузовых автомобилей – 1 881 620 ед. (+9%). автобусов – 141 986 ед. (+37%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за пол года было произведено более 13,2 млн. ед. автотранспорта, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Второе место занимает США, с результатом – около 5,5 млн ед. (+12%). Третий результат продемонстрировала Япония – 4,3 млн ед. (+19%). Также в первую пятерку попали: Индия – 2,9 млн ед. (+9%) и Южная Корея – 2,2 млн ед. (+24%).