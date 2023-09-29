Розв'язання проблем з постачанням чіпів та послаблення паніки навколо короновірусу дозволило автомобільній галузі набрати обертів.

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), впродовж першого півріччя 2023 року глобальне виробництво автотранспорту склало 44 035 890 од. Це на 12% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 31 476 651 од. (+13%). Легких комерційних автомобілів виготовлено – 10 535 633 од. (+10%). Великих вантажних авто – 1 881 620 од. (+9%). Автобусів – 141 986 од. (+37%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за пів року було виготовлено понад 13,2 млн од. автотранспорту, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2022 р. Друге місце посідає США, з результатом – близько 5,5 млн од. (+12%). Третій результат продемонструвала Японія – 4,3 млн од. (+19%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 2,9 млн од. (+9%) та Південна Корея – 2,2 млн од. (+24%).