Производство автомобилей в мире выросло на 3%

По данным Всемирной организации автопроизводителей (OICA), в первом полугодии 2025 года глобальное производство автотранспорта составило более 45,6 миллиона единиц, сообщает “Укравтопром”.

Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении мировой автомобильной индустрии после замедления прошлых лет.

Легковые авто остаются двигателем рынка

Наибольшую долю в общем объеме традиционно составляют легковые автомобили - 33,1 млн единиц, что на 5% больше, чем в прошлом году.

В то же время производство легких коммерческих авто сократилось на 2% и составляет 10,4 млн единиц, тогда как большегрузных транспортных средств изготовлено почти 2 млн единиц (+1%).

Заметный рост демонстрирует сегмент автобусов - 155,6 тысяч единиц, что на 10% больше, чем за первое полугодие 2024 года.

Китай втрое больше США

Мировым лидером по объему выпуска автомобилей остается Китай, где за первые шесть месяцев 2025 года изготовлено 15,62 млн единиц автотранспорта (+13%).

На втором месте - США с результатом 5,22 млн единиц (–6%), а третью позицию удерживает Япония, которая увеличила производство до 4,17 млн единиц (+7%).

В пятерку крупнейших производителей также входят Индия - 3,2 млн единиц (+4%) и Германия - 2,2 млн единиц (+4%).

Динамика регионов

Несмотря на общий рост мирового производства, динамика существенно отличается по регионам. Китай продолжает наращивать объемы благодаря масштабной электрификации автопарка, экспорта и внутреннему спросу. США зато демонстрируют спад из-за перестройки производства на электромобили и коррекцию спроса после бума 2023–2024 годов.

Япония и Индия стабильно укрепляют позиции благодаря модернизации заводов и росту экспорта, тогда как европейские производители сосредотачиваются на оптимизации затрат и переходе на модели с низкими выбросами.