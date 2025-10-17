Виробництво автомобілів у світі зросло на 3%

За даними Всесвітньої організації автовиробників (OICA), у першому півріччі 2025 року глобальне виробництво автотранспорту склало понад 45,6 мільйона одиниць, повідомляє “Укравтопром”.

Це на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що свідчить про поступове відновлення світової автомобільної індустрії після уповільнення минулих років.

Легкові авто залишаються рушієм ринку

Найбільшу частку в загальному обсязі традиційно становлять легкові автомобілі — 33,1 млн одиниць, що на 5% більше, ніж торік.

Водночас виробництво легких комерційних авто скоротилося на 2% і становить 10,4 млн одиниць, тоді як великовантажних транспортних засобів виготовлено майже 2 млн одиниць (+1%).

Найпомітніше зростання демонструє сегмент автобусів — 155,6 тисяч одиниць, що на 10% більше, ніж за перше півріччя 2024 року.

Китай втричі більший за США

Світовим лідером за обсягом випуску автомобілів залишається Китай, де за перші шість місяців 2025 року виготовлено 15,62 млн одиниць автотранспорту (+13%).

На другому місці — США з результатом 5,22 млн одиниць (–6%), а третю позицію утримує Японія, яка збільшила виробництво до 4,17 млн одиниць (+7%).

До п’ятірки найбільших виробників також входять Індія — 3,2 млн одиниць (+4%) та Німеччина — 2,2 млн одиниць (+4%).

Динаміка регіонів

Попри загальне зростання світового виробництва, динаміка суттєво відрізняється за регіонами. Китай продовжує нарощувати обсяги завдяки масштабній електрифікації автопарку, експорту та внутрішньому попиту. США натомість демонструють спад через перебудову виробництва на електромобілі та корекцію попиту після буму 2023–2024 років.

Японія й Індія стабільно зміцнюють позиції завдяки модернізації заводів і зростанню експорту, тоді як європейські виробники зосереджуються на оптимізації витрат і переході на моделі з низькими викидами.