В 2022 году в мире было произведено 85 млн автотранспортных средств

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в прошлом году глобальное производство автотранспортных средств составило чуть более 85 млн. единиц. Об этом пишет УкрАвтопром.

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Это на 6% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество составили легковые автомобили – 61,6 млн ед. Легких коммерческих автомобилей было произведено почти 19,9 млн ед. Больших грузовиков произвели 3,3 млн ед., автобусов – 253,2 тыс. ед.

Первенство в автопроизводстве в мире сохраняет Китай. В прошлом году в КНР было произведено 27 млн единиц автотранспорта, что на 3% больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались США с показателем почти 10,1 млн. единиц и приростом 10% в производстве. Третий результат продемонстрировала Япония – 7,8 млн единиц.

На четвертой позиции Индия из 5,5 млн ед. с наибольшим приростом автотранспортных средств – 24%. Замыкает топ-5 стран-автопроизводителей Южная Корея с почти 3,8 млн. ед. и приростом производства машин 9%.